Столичная экс-работница банка украла у местного свыше 200 тысяч гривен

Злоумышленница в течение нескольких лет выводила средства с банковской карты клиента.

В Киеве разоблачили бывшую работницу банка в присвоении более 200 тысяч гривен со счета жителя столицы. Она долгое время обманывала клиента финансового учреждения.

Теперь нарушительнице грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба полиции Киева.

"В ходе досудебного расследования полицейские установили, что 33-летняя женщина, будучи в должности эксперта одного из отделений финансового учреждения, злоупотребляя доверием клиента, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, осуществила авторизацию и вошла в аккаунт местного жителя в программе дистанционного банкинга. Тем самым злоумышленница получила доступ к его счетам", — говорится в сообщении.

На протяжении нескольких лет она выводила средства с банковской карты клиента. Полицейские установили 44 таких эпизода. В общей сложности женщина вывела более 200 тысяч гривен своего клиента. Во время обыска правоохранители изъяли банковские карты и мобильный телефон, с которого злоумышленница реализовывала преступную схему.

Ей сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники) и ч. 1 ст. 362 УК Украины (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней).

Напомним, что в Украине мошенники придумали новый способ выманивания денег. Они массово рассылают сообщения в соцсетях о розыгрыше шести тысяч гривен, выдавая себя за "Новую почту", и воруют деньги.

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