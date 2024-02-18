"Столкнется с болезненными решениями": в Bloomberg описали будущее Украины в случае прекращения помощи США

Если США не разблокируют помощь Украине, последствия будут серьезными и глобальными. Американский обозреватель Хэл Брэндс считает, что это подорвет политику Америки "на годы вперед".

Об этом говорится в статье обозреватель Bloomberg Opinion и почетный профессор Генри Киссинджера Школы передовых международных исследований Университета Джона Хопкинса Хэл Брэндс.

Также он считает, что если США перестанут поддерживать Украину, никто другой не сможет оказывать военную помощь в таких объемах, как это делала Америка.

"Европа может оказать щедрую финансовую помощь, но она не может обеспечить боевое оборудование, которое крайне необходимо Украине. Таким образом последствия прекращения помощи начнут быстро накапливаться. Украинские войска были вытеснены из Авдеевки на востоке из-за серьезной нехватки артиллерии. В течение нескольких месяцев или раньше Украина столкнется с болезненными решениями о том, как развернуть свои сокращающиеся военные ресурсы", — пишет информационное агентство.

Издание утверждает, что "поражение Украины приведет к губительным, широкомасштабным последствиям".

"Поражение Украины посеяло бы серьезную нестабильность в Европе, поскольку мстительная, военно мобилизованная Россия угрожает восточному фронту НАТО. Это приведет к усилению глобального давления на распространение ядерного оружия, поскольку уязвимые страны — Польша, Южная Корея и Япония, чтобы назвать несколько — приходят к выводу, что самое главное оружие является их единственным средством безопасности и, возможно, выживания. Не в последнюю очередь победа России в Украине разрушила бы нормы, действовавшие после 1945 года против насильственного захвата и аннексии территории, тем самым потянув мир обратно в жестокую анархию", — отмечает автор статьи.

Издание напоминает, что США тратят на военную помощь Украине только 5-6% своего годового бюджета на оборону.

Обозреватель отмечает, что "такое отступление будет составлять одну из больших непринужденных ошибок в истории внешней политики США".

Напомним, что 17 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом США Джозефом Байденом, во время которой обсудили о блокировании помощи.

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