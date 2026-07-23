Столкновение двух культур в ВСУ: немецкий эксперт объяснил отставку Сырского и назначение Драпатого

Драпатый и Сырский

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Немецкий военный эксперт и бывший советник министерства обороны ФРГ Нико Ланге рассматривает спор по поводу руководства украинской армии как культурное столкновение двух поколений.

Почему устранили генерала Сырского и чего ожидать от Михаила Драпатого, эксперт рассказал изданию Tagesschau.

По его мнению, за освобождением Сырского кроется конфликт, якобы существующий с 2014 года, а именно столкновение культур в украинских Вооруженных силах.

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«С одной стороны, младшие командиры или солдаты, тесно связанные с гражданским обществом, а также люди из гражданской жизни, которые до войны занимались чем-то другим, были владельцами малого бизнеса или менеджерами. Они привыкли принимать решение децентрализованно. Они хотят быть независимыми, действовать быстро и открыты к новым технологиям. Это одна культура», — объяснил Нико Ланге.

Другой стороной он называет постсоветские Вооруженные силы Украины, которые в значительной степени полагаются на командование и послушание, а также на централизованные структуры, которые, по крайней мере, в некоторых аспектах, имеют репутацию не очень открытых к инновациям и технологиям.

«Нечаянно спровоцировав эти протесты, Зеленский разрешил этот давно назревающий конфликт. В лице генерала Михаила Драпатого Зеленский теперь назначил кого-нибудь, кто больше поддерживает модернизацию», — говорит Ланге.

Наследие Сырского

В то же время эксперт признал заслуги Сырского. По его словам, бывший главком несомненно добился успехов. И он несет значительную ответственность за то, что Украина не только удержала свои позиции, но и повлекла за собой Россию значительные проблемы, например, Курской наступательной операцией, а теперь совершает удары вглубь России. Попытки изолировать Крым все это под ответственность Сырского.

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Тем не менее, Ланге согласился, что Сырский «обладает репутацией человека, который иногда недостаточно ценит солдат».

«Его обвиняли в том, что он слишком долго удерживал определенные города, что приводило к большим потерям. С военной точки зрения это не так легко оценить, и также возникает вопрос о некоторых из тех, кто демонстрирует или сразу предлагает свое мнение: что они на самом деле знают о работе Сырского? Многое из того, что он сделал, обязательно является секретом. Просто не так легко оценить его деятельность», — отметил он.

Чего ждать от Драпатого

«Драпатый — это человек, ранее принадлежавший к руководству вооруженных сил. А назначенный начальник штаба также раньше был заместителем. Это не фундаментальные перемены. Нереалистично думать, что только образ главнокомандующего будет коренным образом определять будущее украинских Вооруженных сил», — объяснил Ланге.

По его словам, Украина вступила в новую фазу войны несколько недель назад, поскольку, имея беспилотники и собственноручно разработанные системы вооружения, она способна оказывать давление на Россию дальнобойным оружием, нанося значительный ущерб как на юге, вблизи оккупированного Крыма, так и глубоко в глубине страны РФ. Теперь это касается также кораблей и катеров в Азовском и Черном море.

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По мнению эксперта, Драпатый, безусловно, расширит этот подход. Он пояснил, что самая большая надежда Украины состоит в том, что путем давления, в частности из-за «глубоких ударов», это нарушит финансовые поставки России через продажу энергоносителей, дестабилизирует систему Путина и заставит его хотя бы рассмотреть секторальное прекращение огня, то есть начать переговоры о прекращении огня дальнобойных ударов по порядку.

«Примечательно, что человек, который неоднократно командовал боевыми частями и сам воевал с 2014 года, прошел путь от командира батальона до главнокомандующего вооруженными силами во время войны. Это существенно квалифицирует его и, вероятно, окажет положительное влияние на ведение войны в Украине», — предположил немецкий аналитик.

Также он обратил внимание на возраст: Драпатому 42 года. Российскому главнокомандующему Валерию Герасимову — 70. Выходит, что разные поколения воюют друг против друга. Это влияет на доктрину, структуру, использование технологий и маневренность.

«Я считаю, что это плохая новость для России и именно так прокомментировали это российские эксперты. Они очень уважают тот факт, что у украинских Вооруженных сил теперь такой главнокомандующий», — подытожил Нико Ланге.

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Напомним, что 43-летний генерал-майор Михаил Драпатый стал новым главкомом ВСУ вместо уволенного Александра Сырского.

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