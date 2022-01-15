Столкновение элитных Land Rover и BMW: на Закарпатье в ДТП пострадали 7 человек, среди которых есть дети (фото)

Столкновение элитных Land Rover и BMW: на Закарпатье в ДТП пострадали 7 человек, среди которых есть дети (фото)

Land Rover и BMW разбиты.

В Закарпатской области в ДТП попали две легковушки, в результате чего пострадали 7 человек, трое из которых – дети.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Известно, что авария произошла 15 января на автодороге Н13 "Львов – Самбор – Ужгород" на выезде из города Перечин. Там столкнулись Land Rover и BMW.

В результате аварии травмированы семь человек, из них трое детей 2011, 2013 и 2018 годов рождения.

Спасатели с помощью специнструмента вырезали из изуродованного кузова авто одну из пострадавших и передали специалистам экстренной медицинской помощи. Пострадавшие с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницу.

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