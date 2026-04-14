Столкновение циклонов изменит погоду в Украине: синоптик назвала дату, когда окончательно потеплеет

Весна в Украине

Украина окажется под влиянием антициклона Quirin, который принесет солнечную погоду в большинство областей 15 апреля. Температура воздуха начнет стремительно расти, хотя ночи все еще будут оставаться прохладными.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 15 апреля

«15-го апреля в Украине: на запад от нас — атмосферные фронты, на восток — циклон с атмосферными фронтами. А мы завтра поместимся уютно в гребне финского антициклона Quirin», — говорится в заметке Диденко.

Итак, 15 апреля на большей части территории Украины будет преобладать сухая и солнечная погода. Лишь восточный атмосферный фронт местами принесет небольшой дождь на Сумщине, Черниговщине и Харьковщине.

Относительно температуры воздуха: ночь останется прохладной — +1…+5 градусов. Днем в среду станет значительно теплее — ожидается +12…+17 градусов, тогда как на северо-востоке будет свежее — +9…+12 градусов.

Ветер по стране — северо-западного направления, умеренный, местами с порывами.

«Не спешите переходить на слишком открытый стиль в одежде, еще свежо. Лучше пальто расстегнуть, шарфик запихнуть в сумку, если припечет. В темных очках и с куском паски в руке будете выглядеть загадочно и не замерзнете», — посоветовала синоптик.

Погода в Киеве 15 апреля

В Киеве 15 апреля прогнозируют сухую погоду: ночью +3…+5 градусов, днем — до +15 градусов. Ветер в столице будет северо-западный: до обеда порывистый, а во второй половине дня стихнет, что сделает пребывание на улице более комфортным.

Напомним, на прошлой неделе Украину охватило арктическое похолодание с заморозками до -3°C, что в Черкасской области повредило цветущие абрикосы и спровоцировало болезни деревьев. В то же время дожди пополнили запасы влаги в почве. По словам синоптика Виталия Постриганя, 14 — 16 апреля погода стабилизируется: днем потеплеет до +13…18°C, но ночью еще возможны заморозки. Этот период благоприятен для посадки картофеля, однако рассаду высаживать рано. Окончательное потепление с ночными плюсовыми температурами и дождями ожидается с 17 апреля.