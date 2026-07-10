Столкновения с ТЦК во Львове: суд избрал меру пресечения подозреваемому

Судебное заседание / © ТСН

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Сегодня, 10 июля, в Сиховском районном суде Львова началось заседание по делу 23-летнего подозреваемого, задержанного после конфликта с военными ТЦК на проспекте Червоной Калины.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.

23-летний Олег Гаврилов ударил кулаком по голове одного правоохранителя, а затем распилил газовый баллончик в лицо другому. Он — единственный фигурант этого уголовного производства.

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Подозреваемого в избиении полицейских во время столкновения с ТЦК во Львове арестовали на 60 суток без права внесения залога.

Олег Гаврилов / © ТСН

Нападение на ТЦК во Львове — что известно

Вечером, 8 июля 2026 года, в Сиховском районе Львова группа неизвестных заблокировала, повредила и опрокинула служебный автомобиль военнослужащих территориального центра комплектования.

Во Львовском областном ТЦК и СП сообщили, что инцидент произошел около 21:30 по улице Червоной Калины. Военнослужащие совместно с работниками Национальной полиции остановили для проверки документов гражданина 1996 года. По информации ведомства, мужчина находился в розыске как нарушитель военного учета с 12 июня 2026 года. Его задержали и доставили в ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии.

Львовский областной ТЦК и СП назначил служебное расследование по проверке правомерности действий своих работников во время задержания военнообязанного.

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Глава ОП Кирилл Буданов и мэр Львова Андрей Садовый также выступили с заявлениями по поводу конфликта.

В Минобороны отметили, что все виновные и причастные к стычке должны быть наказаны.

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