Столкновения у собора в Черкассах: в полиции назвали количество пострадавших (фото)

После столкновений в Черкассах на территории Свято-Михайловского кафедрального собора с заявлениями в полицию обратились 24 гражданина, из которых 20 – о получении телесных повреждений разного характера.

Об этом сообщила полиция Черкасской области.

Правоохранители напомнили, что утром 17 октября произошел конфликт на территории Свято-Михайловского кафедрального собора между группами граждан. На месте работали следственно-оперативные группы Черкасского райуправления полиции, полиция диалога и патрульные.

"По состоянию на 08:00 18 октября с заявлениями в полицию обратилось 24 граждан, из которых 20 — о получении телесных повреждений разного характера. Госпитализированных среди пострадавших нет", — говорится в заявлении полиции.

Правоохранители устанавливают всех участников инцидента. В рамках открытого уголовного производства по статье о хулиганстве проводятся следственные действия, изучаются видеозаписи из соцсетей.

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Полиция на месте столкновений у храма в Черкассах/Фото: Нацполиция Украины

Полиция на месте столкновений у храма в Черкассах/Фото: Нацполиция Украины

Полиция на месте столкновений у храма в Черкассах/Фото: Нацполиция Украины

Полиция на месте столкновений у храма в Черкассах/Фото: Нацполиция Украины

Напомним, 17 октября в Черкассах произошли столкновения на территории крупнейшего православного храма Украины – Свято-Михайловского собора, перешедшего к ПЦУ. Сторонники УПЦ МП устроили штурм храма.

На место прибыли полицейские для установления обстоятельств происшествия в рамках уголовного производства, начатого по статье о хулиганстве.

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