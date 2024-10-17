Столкновения в храме в Черкассах: есть пострадавшие, полиция открыла дело (фото)

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства по статье о хулиганстве.
По факту хулиганства в Свято-Михайловском соборе полиция Черкасской области возбудила уголовное производство.
Об этом сообщили в Нацполиции Украины.
Полицейские отреагировали на инцидент, произошедший утром 17 октября между верующими Свято-Михайловского собора в Черкассах. Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований.
"Как выяснили полицейские, группа лиц совершила хулиганские действия на территории и внутри храма, в результате чего нескольким гражданам нанесены телесные повреждения", — говорится в заявлении.
Полицейские прибыли на место и опросили участников конфликта. Сейчас правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев инцидента, изучают опубликованные в соцсетях видео.
Следователи Черкасского районного управления полиции устанавливают обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства, начатого по статье о хулиганстве.
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Напомним, 17 октября в Черкассах сторонники УПЦ МП устроили штурм самого большого православного храма Украины – Свято-Михайловского собора, перешедшего к ПЦУ. Они прорвались внутрь, там возникли стычки.
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