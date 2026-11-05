Столкновения в Петропавловской Борщаговке: полиция установила более сотни возможных участников

Столкновения в Петропавловской Борщаговке / © Национальная полиция Украины

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Национальная полиция Украины совместно со Службой безопасности установила личности 130 человек, которые могут быть причастны к беспорядкам в Петропавловской Борщаговке Киевской области. Часть из них, по данным правоохранителей, активно участвовала в противоправных действиях и провоцировала столкновения.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

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По результатам проведенных мероприятий криминальные аналитики установили, что 27 из выявленных лиц были активными участниками противоправных действий. Еще 24 человека, по информации полиции, демонстрировали агрессивное поведение, подстрекали общественность и умышленно провоцировали конфликты с полицейскими и военнослужащими Национальной гвардии.

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В ходе беспорядков также была серьезно повреждена служебная техника правоохранительных органов. В частности, были повреждены четыре полицейских автомобиля и автобус Национальной гвардии.

«Действия всех активных участников будут подвергнуты правовой оценке в рамках расследований, проводимых Нацполицией, СБУ и ОГП. Работа продолжается», — добавили в полиции.

Дата публикации 14:41, 05.11.26 Количество просмотров 9 Беспорядки под Киевом: полиция установила 130 возможных участников

Столкновения в Петропавловской Борщаговке: что известно

Напомним, 2 ноября в Петропавловской Борщаговке Киевской области вспыхнули столкновения после появления сообщений в соцсетях о якобы незаконном удержании 40 человек в подвале здания. Женщина, прибывшая на частном автомобиле скорой помощи и представившаяся медиком, заявляла о наличии людей с тяжкими травмами.

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов рассказал, что около 21:00, когда он прибыл на место событий, ситуация уже вышла из-под контроля. По его словам, у здания собралось около 500 человек, а три автомобиля были разбиты.

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Позже правоохранители заявили, что столкновения были заранее спланированной провокацией.

«Ситуация была инсценирована, и началось все с того, что эта псевдомедик прибыла на автомобиле, оформленном под скорую медицинскую помощь, с шевроном экстренной медицинской помощи якобы для оказания помощи задержанным», — заявил министр внутренних дел Иван Выгивский.

Впоследствии правоохранители задержали Валентину Молодую, которая представлялась врачом и владелицей клиники «Мед-Престиж». Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без права освобождения под залог.

В то же время журналисты выяснили, что клиника «Мед-Престиж», владелицей которой называла себя Молодая, прекратила работу еще в 2023 году, а машину скорой помощи продали в 2024-м.

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