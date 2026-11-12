ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
146
Время на прочтение
3 мин

Столкновения в Петропавловской Борщаговке: задержали 13 человек — среди них псевдоврач

После столкновений в Петропавловской Борщаговке 13 лицам были предъявлены подозрения. Среди фигурантов — женщина, выдававшая себя за врача.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Столкновения в Петропавловской Борщаговке

Столкновения в Петропавловской Борщаговке

Правоохранители задержали 13 участников столкновений, произошедших 2 ноября в Петропавловской Борщаговке в Киевской области. Среди подозреваемых — женщина с поддельным удостоверением врача, которая подстрекала людей к столкновениям.

Об этом сообщили Национальная полиция Украины и Служба безопасности Украины.

По данным следствия, одна из организаторов провокаций использовала поддельное удостоверение врача-хирурга. Местная жительница представлялась сотрудницей частной клиники и подстрекала людей к столкновениям вблизи пункта временной дислокации подразделения Нацгвардии.

Как отметили в СБУ, женщина не имела высшего медицинского или фармацевтического образования, а Министерство здравоохранения не выдавало ей удостоверение врача.

Среди других задержанных — 18-летний уроженец Запорожской области, который четыре с половиной года находился на временно оккупированной территории Украины, а несколько месяцев назад переехал в Киевскую область. По информации правоохранителей, во время беспорядков он наносил удары кувалдой по автомобилю патрульной полиции и автобусу Нацгвардии.

Также были задержаны 22-летняя местная жительница и 21-летний строитель из Ровенской области. По данным следствия, они участвовали в блокировании проезда, повреждении автобуса НГУ и призывали других участников громить спецтранспорт.

Семь задержанных были уведомлены СБУ о подозрении в препятствовании законной деятельности воинских формирований в особый период и в несанкционированном распространении информации об их перемещении или расположении в условиях военного положения. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.

В рамках расследования правоохранительные органы провели 14 обысков по месту жительства фигурантов и изъяли вещественные доказательства.

Еще шестерым фигурантам следователи Нацполиции объявили подозрения в хулиганстве и сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов.

«Досудебное расследование продолжается, устанавливаются обстоятельства совершения указанных преступлений и причастные к ним лица с целью их дальнейшего привлечения к ответственности», — добавили в полиции.

Столкновения в Петропавловской Борщаговке: что известно

Напомним, 2 ноября в Петропавловской Борщаговке в Киевской области произошли столкновения. Им предшествовали сообщения в соцсетях о якобы незаконном удержании 40 человек в подвале одного из зданий. На место прибыла женщина на частном автомобиле скорой помощи. Она выдавала себя за медика и утверждала, что внутри находятся люди с тяжёлыми травмами.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что прибыл на место около 21:00, когда ситуация уже вышла из-под контроля. По его словам, возле здания собралось примерно 500 человек, а три автомобиля были повреждены.

Впоследствии правоохранители установили, что события в Петропавловской Борщаговке были заранее организованной провокацией.

«Ситуация была инсценирована, и началось всё с того, что эта псевдомедик прибыла на автомобиле, оформленном под скорую медицинскую помощь, с шевроном экстренной медицинской помощи якобы для оказания помощи задержанным», — заявил министр внутренних дел Иван Выговский.

После инцидента полиция задержала Валентину Молоду, которая называла себя врачом и владелицей медицинского учреждения «Мед-Престиж». Суд поместил её под стражу на два месяца без права освобождения под залог.

В то же время журналисты выяснили, что клиника «Мед-Престиж», к которой Молодая заявляла о своей причастности в качестве владелицы, не работает с 2023 года. Машина скорой помощи, на которой женщина прибыла к месту столкновений, была продана ещё в 2024 году.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie