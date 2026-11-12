Столкновения в Петропавловской Борщаговке

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Правоохранители задержали 13 участников столкновений, произошедших 2 ноября в Петропавловской Борщаговке в Киевской области. Среди подозреваемых — женщина с поддельным удостоверением врача, которая подстрекала людей к столкновениям.

Об этом сообщили Национальная полиция Украины и Служба безопасности Украины.

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По данным следствия, одна из организаторов провокаций использовала поддельное удостоверение врача-хирурга. Местная жительница представлялась сотрудницей частной клиники и подстрекала людей к столкновениям вблизи пункта временной дислокации подразделения Нацгвардии.

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Как отметили в СБУ, женщина не имела высшего медицинского или фармацевтического образования, а Министерство здравоохранения не выдавало ей удостоверение врача.

Среди других задержанных — 18-летний уроженец Запорожской области, который четыре с половиной года находился на временно оккупированной территории Украины, а несколько месяцев назад переехал в Киевскую область. По информации правоохранителей, во время беспорядков он наносил удары кувалдой по автомобилю патрульной полиции и автобусу Нацгвардии.

Также были задержаны 22-летняя местная жительница и 21-летний строитель из Ровенской области. По данным следствия, они участвовали в блокировании проезда, повреждении автобуса НГУ и призывали других участников громить спецтранспорт.

Семь задержанных были уведомлены СБУ о подозрении в препятствовании законной деятельности воинских формирований в особый период и в несанкционированном распространении информации об их перемещении или расположении в условиях военного положения. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.

В рамках расследования правоохранительные органы провели 14 обысков по месту жительства фигурантов и изъяли вещественные доказательства.

Еще шестерым фигурантам следователи Нацполиции объявили подозрения в хулиганстве и сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов.

«Досудебное расследование продолжается, устанавливаются обстоятельства совершения указанных преступлений и причастные к ним лица с целью их дальнейшего привлечения к ответственности», — добавили в полиции.

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Столкновения в Петропавловской Борщаговке: что известно

Напомним, 2 ноября в Петропавловской Борщаговке в Киевской области произошли столкновения. Им предшествовали сообщения в соцсетях о якобы незаконном удержании 40 человек в подвале одного из зданий. На место прибыла женщина на частном автомобиле скорой помощи. Она выдавала себя за медика и утверждала, что внутри находятся люди с тяжёлыми травмами.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что прибыл на место около 21:00, когда ситуация уже вышла из-под контроля. По его словам, возле здания собралось примерно 500 человек, а три автомобиля были повреждены.

Впоследствии правоохранители установили, что события в Петропавловской Борщаговке были заранее организованной провокацией.

«Ситуация была инсценирована, и началось всё с того, что эта псевдомедик прибыла на автомобиле, оформленном под скорую медицинскую помощь, с шевроном экстренной медицинской помощи якобы для оказания помощи задержанным», — заявил министр внутренних дел Иван Выговский.

После инцидента полиция задержала Валентину Молоду, которая называла себя врачом и владелицей медицинского учреждения «Мед-Престиж». Суд поместил её под стражу на два месяца без права освобождения под залог.

В то же время журналисты выяснили, что клиника «Мед-Престиж», к которой Молодая заявляла о своей причастности в качестве владелицы, не работает с 2023 года. Машина скорой помощи, на которой женщина прибыла к месту столкновений, была продана ещё в 2024 году.

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