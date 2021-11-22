Столкнулись легковушка и два грузовика: в жутком ДТП в Черниговской области погиб ребенок (фото)

Столкнулись легковушка и два грузовика: в жутком ДТП в Черниговской области погиб ребенок (фото)

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются правоохранителями.

В селе Заезд Прилукского района Черниговской области в понедельник, 22 ноября, в 18:00 произошло масштабное ДТП, в котором погиб ребенок.

Об этом сообщили в Нацполиции Черниговской области.

По данным полиции, на трассе столкнулись два грузовика и легковой автомобиль. В ДТП пострадали женщина и ребенок, которые ехали в легковушке. Их госпитализировали, однако ребенок скончался в больнице. Состояние женщины уточняется.

Главное управление Национальной полиции в Черниговской области

На месте аварии работают правоохранители, устанавливающие обстоятельства ДТП.

Главное управление Национальной полиции в Черниговской области

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