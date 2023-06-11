Столкнулся с деревом: в Николаевской области в жутком ДТП погиб водитель

Мужчина не справился с управлением.

В Первомайском районе Николаевской области на автодороге H-24 "Благовещенское — Николаев" произошло дорожно-транспортное происшествие. Легковой автомобиль столкнулся с деревом. Водитель погиб.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

"По предшествующим данным, 49-летний водитель автомобиля Daewoo Lanos не справился с управлением, совершил выезд за пределы проезжей части, где столкнулся с деревом. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель погиб на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Следователи открыли производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего".

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, повлекшее смерть человека.

Ранее стало известно, что на Тернопольщине вблизи села Горинка Кременецкого района на автодороге М19 произошло ДТП. Столкнулись легковой автомобиль Volkswagen и автобус, совершавший маршрут "Ровно-Черновцы". Погибли два человека.

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