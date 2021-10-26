Столкнулся с деревом: в Полтавской области водитель сгорел в автомобиле

Столкнулся с деревом: в Полтавской области водитель сгорел в автомобиле

В полиции выясняются причины аварии.

В Миргородской общине легковой автомобиль въехал в дерево и загорелся. Водитель погиб.

Об этом сообщили в полиции Полтавской области.

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Легковой автомобиль Geely, за рулем которого находился 28-летний водитель, съехал в кювет и столкнулся с деревом. После аварии машина загорелась. Водитель погиб.

По указанному факту следственные полиции под процессуальным руководством прокуратуры начали уголовное производство по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, повлекшим смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Николаеве ночью столкнулись два автомобиля. Погиб водитель. Среди пострадавших – ребенок.

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