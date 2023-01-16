Столкнулся с деревом: в жутком ДТП в Одесской области погибли отец и двое детей (фото)

Водитель не справился с управлением и слетел с дороги.

В Одесской области произошло ДТП — погибли 31-летний водитель "ВАЗ" и его две дочери. 23-летнюю жену и еще одну 5-летнюю дочь в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

Авария произошла 16 января между селами Траповка и Заречное. Водитель не справился с управлением на закругленном участке автодороги, съехал в кювет и столкнулся с деревом.

"Водитель и его дочери 2 и 7 лет погибли от полученных травм до приезда "скорой", а 23-летнюю жену и еще одну 5-летнюю дочь в тяжелом состоянии госпитализировали в местную больницу", — говорится в сообщении.

Напомним, в Ровенской области водитель "ВАЗ 2104" наехал на трех жителей поселка Степань: мать, дочь и ее малолетнего сына. Бабушка скончалась на месте.

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