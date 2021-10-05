Столкнулся с камнем: в Хмельницкой области водитель убил своего пассажира

Столкнулся с камнем: в Хмельницкой области водитель убил своего пассажира

Водителя задержали.

В Хмельницкой области произошло смертельное ДТП. 21-летний житель с. Нестеровцы не справился с управлением и съехал в кювет, где столкнулся с камнем.

Об этом сообщили в полиции области.

В результате ДТП 47-летний пассажир автомобиля от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Водитель и еще два пассажира не пострадали.

Сейчас водитель задержан. Автомобиль помещен на площадку.

В случае доказательства вины водителя, ему может грозить лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет.

Напомним, на автодороге Р-81 вблизи с. Любомировка 22-летний водитель автомобиля Mercedes выехал за пределы проезжей части и столкнулся с деревом. Двое пассажиров пострадали, один погиб. Водитель после ДТП скрылся.

ДТП с дорог Украины – "ДжеДАИ" за 4 октября 2021 года

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