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Столкнулся с трактором, а затем влетел в грузовик: в Тернопольской области в ДТП погиб водитель

Столкнулся с трактором, а затем влетел в грузовик: в Тернопольской области в ДТП погиб водитель

В ДТП погиб вождь / Фото: ГСЧС в Тернопольской области

На месте аварии работали спасатели.

В Тернопольской области произошло жуткое ДТП – один человек погиб (водитель легковушки), еще двое с различными травмами попали в больницу. Легковой автомобиль сначала допустил столкновение с трактором, а позже врезался в грузовик.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Водитель автомобиля Volkswagen Passat решил обогнать впереди ехавший трактор JONN DEERE. Однако неожиданно задел его боком машины. В результате автомобиль развернуло и выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с грузовиком MAN.

"На место происшествия привлекался дежурный караул работников пожарно-спасательного отряда ГСЧС. Спасатели обездвижили автомобиль Volkswagen Passat противооткатными опорами, чтобы он не съехал в глубокую обочину. С помощью гидравлического инструмента специалисты осуществили разрезку металлических дверей автомобиля", – сообщили спасатели.

Ранее стало известно, что на Тернопольщине вблизи села Горинка Кременецкого района на автодороге М19 произошло ДТП. Столкнулись легковой автомобиль Volkswagen и автобус, совершавший маршрут "Ровно-Черновцы". Погибли два человека.

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