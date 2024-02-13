"Столько всего, что им будет несладко": разведчик советует оккупантам бежать из Крыма, пока есть время

По словам разведчика, у них сейчас гораздо больше средств для проведения спецопераций в Крыму.

Руководитель спецподразделения ГУР "Тимур" обратился к оккупантам в Крыму и советует им бежать из украинского полуострова, пока есть время.

Об этом глава спецподразделения ГУР сказал в интервью УП.

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"Для россиян, которые сейчас в Крыму, есть совет: просто убежать оттуда. Потому что сейчас и в плен сможем брать, и не только. У нас много техники появилось, нам командир предоставил очень много. У нас сейчас достаточно плавсредств и специфической". авиации – это наша разработка. Столько всего, что им будет несладко", — предупредил он.

Относительно сделок в Крыму, "Тимур" рассказал, что они выполняли там специальные задачи, среди которых — выявление средств врага, которые могут "нас видеть".

"Важно было фиксировать время, за сколько времени противник к нам пытается приблизиться. Были отдельные агентурные мероприятия, которые тоже проводились. И, конечно, нанести огневое поражение. Это важная задача – зайти, показать, что пока они из Крыма не сбежали, мы будем заходить по морю, по воздуху, мы будем идти дальше", — отметил он.

По его словам, после спецопераций разведке стало удобнее работать с агентурой в Крыму.

"Потому что они поняли, что мы можем туда прийти, сесть на плавсредства и устроить там кошмар противника", — подчеркнул он.

Напомним, ранее руководитель спецподразделения ГУР в этом же интервью рассказал, что глава разведки Кирилл Буданов лично участвует в спецоперациях.

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