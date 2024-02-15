Столтенберг анонсировал создание совместного центра Украина-НАТО: где его разместят

В Польше создадут общий центр Украина-НАТО по анализу, подготовке и обучению.

В НАТО анонсировали создание совместного центра Украина-НАТО, расположенного в Польше.

Об этом сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе после встречи министров обороны стран-членов НАТО.

"Сегодня мы решили создать новый общий центр Украина-НАТО по анализу, подготовке и обучению в городе Быдгощ (Польша)", — сказал он.

В частности, по словам Столтенберга, начало этого центра позволит Украине делиться усвоенными уроками по войне, которую ведет Россия. Это должно принести пользу как Украине, так и Альянсу.

Также будет создана структура для украинских сил с целью обучения и подготовки вместе с военными стран-союзниц НАТО.

В то же время, генеральный секретарь Альянса добавил, что еще предстоит решить много деталей по этому центру, потому что было одобрено только политическое решение, которое в ближайшие недели и месяцы нужно внедрить на практике.

"Сегодняшнее (15 февраля – ред.) решение – это начало процесса", – сказал Столтенберг и добавил, что теперь эксперты будут работать над деталями.

Он ожидает, что лидеры НАТО одобрят окончательное решение позже этого года. До этого Альянс продолжит выступать на стороне Украины ради ее безопасности и безопасности стран НАТО.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал последние успехи Украины в Черном море после потопления российского БДК "Цезарь Куников" и заявил, что это усиливает оптимизм союзников по военным возможностям ВСУ.

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