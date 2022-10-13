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Столтенберг объявил, что НАТО предоставит Украине средства для борьбы с дронами-камикадзе

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Столтенберг объявил, что НАТО предоставит Украине средства для борьбы с дронами-камикадзе

Фото: Associated Press

Устройства для глушения помогут Украине бороться с российскими дронами и дронами-камикадзе иранского производства.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 13 октября, что Украина получит от Альянса средства борьбы с беспилотниками, чтобы защитить от российских атак гражданскую инфраструктуру.

Об этом Столтенберг объявил после министерской встречи стран-членов Альянса в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Генсек Альянса также напомнил, что в рамках комплексного пакета помощи НАТО Украина будет получать горючее, зимнюю военную форму и медикаменты.

"Как составную часть этого пакета НАТО также оперативно предоставит Украине противодронные средства с сотнями устройств для глушения беспилотников, которые могут помочь свести на нет эффективность российских и иранских дронов, и защитить украинское население и инфраструктуру", — рассказал Столтенберг.

Он анонсировал, что в долгосрочной перспективе НАТО поможет Украине перейти с советской на современное натовское вооружение.

Напомним, на шестой встрече в формате "Рамштайн" 12 октября Столтенберг заявил, что Украина получит больше систем ПВО от союзников.

Так, предоставить Украине системы ПВО пообещали в США. Министр обороны страны Ллойд Остин пообещал сделать это настолько быстро, насколько это возможно.

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Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
3038
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