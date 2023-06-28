Столтенберг поставил Украине условие для обсуждения ее вступления в НАТО

Столтенберг заверил, что Украина станет членом НАТО, но после победы в войне.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа Украины является условием содержательного обсуждения членства Украины в Альянсе.
Об этом генсек НАТО сказал во время брифинга вместе с премьер-министром Эстонии Каей Калласу среду, 28 июня.
"Мы все согласны, что Украина станет членом этого Альянса. И мы все согласны, что союзники по НАТО и Украина должны решить, когда придет время пригласить Украину стать членом Альянса. Ведь если президент Путин выиграет эту войну, то вопрос о членстве больше не будет обсуждаться вообще. Поэтому основное внимание должно быть сосредоточено на том, как обеспечить победу Украины, и это условие для любого содержательного обсуждения дальнейшего членства", — сказал он.
Вступление Украины в НАТО
Напомним, Владимир Зеленский 28 июня во время выступления в Раде призвал НАТО "не оглядываться на хилый Кремль, размышляя о вступлении Украины". Он считает, что НАТО имеет две фундаментальные слабости, а вступление Украины в Альянс нивелирует их. По его словам, "вступление Украины в союз будет мощным сигналом мира, что это Альянс, который защитит", потому что у украинцев есть боевой опыт.
Об этом факторе также приводят в Минобороны Украины. Министр обороны Алексей Резников пояснил, что только украинские военные единственные в мире, у которых есть боевой опыт в сдерживании российской армии, поэтому Украину должны пригласить к членству в НАТО в одиночестве в Вильнюсе.
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