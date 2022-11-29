Столтенберг рассказал, как НАТО помогает Украине двигаться по пути к членству в Альянсе: "Двери открыты"

В ходе заседания в Румынии министры иностранных дел подтвердили поддержку НАТО права Украины выбирать свой путь и заверили, что "двери Альянса открыты" для нее.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая перед журналистами на полях форума в Бухаресте.

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"Мы признаем и уважаем стремление Украины к членству. Мы обсуждаем, как еще больше укрепить наше партнерство с Украиной, а также помочь ей продвигаться к членству в НАТО. Союзники по НАТО повторили свое решение, принятое здесь, в Бухаресте, относительно членства в НАТО в 2008 г. И мы также продемонстрировали, что двери НАТО открыты. Мы демонстрировали это в течение последних лет, пригласив Северную Македонию и Черногорию присоединиться. А также, пригласив Финляндию и Швецию", — отметил он.

Столтенберг подчеркнул, что сейчас важнейший фокус по Украине – это оказание немедленной помощи для территориальной защиты, а также для ремонта разрушенной энергетической инфраструктуры из-за атаки России.

"По Украине, мы обсуждаем, как мы можем продолжать укреплять политическое партнерство, которого не хватает для членства. И есть разные пути, как этого достичь, в частности встречаясь чаще, имея больше основательных дискуссий, и ища разные пути расширения нашего политического партнерства. Второе – сейчас мы усиливаем практическую помощь, она также важна, потому что мы предоставляем Украине топливо, генераторы и многие другие вещи. стандартов НАТО. Поэтому это помогает Украине двигаться по пути к НАТО", — добавил он.

Напомним, военный эксперт Петр Черник считает, что НАТО вступит в войну в Украине при условии колоссальных прецедентов.

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