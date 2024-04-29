Столтенберг в Киеве ответил, пригласят ли Украину в НАТО на саммите в Вашингтоне в июле

Генсек выразил мнение, что место Украины по праву в НАТО и мы страны-члены будут делать все, чтобы обеспечить, чтобы украинцы присоединились к Альянсу.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в Киеве заявил, что место Украины в НАТО, но решение вряд ли будет на саммите в июле.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским 29 апреля в Киеве, пишет "РБК-Украина".

По словам Столтенберга, Украина по праву должна быть в НАТО, однако лидеры стран-союзниц вряд ли достигнут консенсуса на саммите в Вашингтоне в июле по приглашению страны в Альянс.

"Сегодня мы обсуждали подготовку к июльскому саммиту НАТО. Поэтому, господин президент (Владимир Зеленский — ред.), я с нетерпением жду возможности поздравить вас в Вашингтоне на этой встрече", — сказал Столтенберг.

Он добавил, что принятие решения по Украине в НАТО необходимо, чтобы все члены Североатлантического союза с этим согласились.

"Не большинство, а консенсус, чтобы все 32 члена согласились", — подчеркнул Столтенберг.

По его словам, члены Альянса могут продемонстрировать в США в июле 2024-го, что Украину приближают к членству и что "этот день наступит как можно скорее".

В то же время, генсек НАТО отметил необходимость в том, чтобы Украина стала как можно более оперативно совместимой, полностью отвечала всем стандартам НАТО и когда политические условия будут достигнуты — она ​​станет членом.

"И то, что мы сейчас делаем в плане военной поддержки — это часть того, что обеспечивает насущные потребности Украины", — отметил Столтенберг.

По его словам, обсуждаются возможности усиления военной поддержки Украины, а также обеспечение таких сил и средств, которые в будущем обеспечат ВСУ их место в Альянсе.

"План действий по членству отменили, перешли от двухэтапного к одноэтапному процессу, договорились о создании Совета Украина-НАТО, и мы имеем также обширную программу для оперативной совместимости", — сказал генсек НАТО.

Добавим, что лидер Украины Владимир Зеленский назвал три главных пункта, от которых зависят мощность Сил обороны, перехват инициативы над врагом, а также развертывание наступательных действий.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Генсек НАТО Йенс Столтенберг с внезапным визитом в КИЕВ! С чем приехал? Первые заявления

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.