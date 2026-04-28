Стоматолог, которую судили за избиение детей, снова лечит малышей: люди в соцсетях возмущены

Врач Инна Кравчук продолжает работать

В социальных сетях разгорелся спор из-за стоматолога из Ровно, которую ранее судили за избиение детей. Украинцы возмутились фактом, что женщина продолжает работать. На эту тему в Threads разгорелись баталии, а к комментированию присоединились как пациентки врача, так и публичные лица.

Сейчас стоматолог Инна Кравчук освещает свою деятельность на своих страницах в социальных сетях. Кроме того, она открыла собственную клинику после скандала.

Однако люди начали сравнивать то, что она публикует на своих страницах, с тем, что она делала относительно маленьких пациентов раньше. Большинство не может понять, почему у нее до сих пор есть лицензия.

Пользователь my_reeest пишет: «Инна Кравчук — врач стоматолог из Ровно. Белая и пушистая на камеру, а сколько одобрительных комментариев под видео. Кто не в курсе, эта врач — садистка: она била, душила и издевалась над маленькими пациентами за закрытыми дверями, пока их ждали родители».

В комментариях люди пишут, что судебное дело «замяли», а если бы подобная ситуация случилась за границей, врача лишили бы лицензии. Некоторые пользователи написали, что за негативные комментарии на страницах клиники их блокируют.

Одна из пользовательниц сообщила, что Минздрав аннулировал ее лицензию. Действительно, Министерство здравоохранения аннулировало лицензию стоматологии Инны Кравчук, о чем сообщали на сайте областной прокуратуры.

«Прокуратура инициировала повторную проверку и по ее результатам Министр здравоохранения Виктор Ляшко издал приказ об аннулировании лицензии на производство медицинской практики стоматолога», — отметила тогда и.о. спикера областной прокуратуры Лина Корнелюк.

Лицензия действительно была аннулирована. После даты аннулирования в реестре Минздрава по состоянию на 28 апреля 2026 отсутствуют данные о выдаче врачебной лицензии на имя Инны Кравчук.

Под еще одной публикацией в сети Threads собралось гораздо больше комментариев. В ней пользователь nataliamykhailova_sk обратилась к Офису Омбудсмена Украины и попросила объяснений, почему стоматолог до сих пор работает с детьми.

В частности, на публикацию отреагировали блоггеры Даша Квиткова, Игорь Лаченков, Руслан Цыганков, Сабина Мусина.

Люди тэгают Национальную полицию и требуют ответов на свои вопросы. Врач ограничила доступ к страницам клиники в соцсетях, где принимает детей.

Что известно о враче, которую судили за избиение детей

История началась в Ровно в 2021 году. Тогда в социальных сетях опубликовали видео, где было видно, как стоматолог хватает и дергает девочку, которую родители привели на лечение зубов.

Вместе с ассистенткой стоматолог также била мальчика головой о кресло. После того как родители написали заявление в полицию, история получила огласку. Адвокат пострадавших отмечал, что к нему обращались и другие пострадавшие от действий врача. Они сообщали, что стоматолог Инна Кравчук жестоко обращалась с их детьми.

Согласно решению суда, следствие установило четыре случая противоправной деятельности стоматологии в двух клиниках. Было доказано, что врач дергала детей за одежду и тело, хватала за шею, щипала за плечи, вызывала детям ссадины и кровоизлияния. Одной из девочек она нанесла легкие телесные повреждения.

Врач обвинялась по ч. 1 ст. 126 и ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса. При рассмотрении дела адвокат и обвиняемая ходатайствовали в суде о закрытии производства в связи с истечением сроков давности. В результате Ровенский городской суд закрыл производство и освободил врача от уголовной ответственности.

Вскоре врач продолжила работу.

