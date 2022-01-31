"Стоп, Путин! Стоп, война!": в Берлине десятки человек вышли на протест против агрессии РФ в Украине

"Стоп, Путин! Стоп, война!": в Берлине десятки человек вышли на протест против агрессии РФ в Украине

Демонстранты призвали правительство ФРГ использовать свое влияние на РФ, чтобы остановить новую российскую агрессию против Украины.

В Берлине в воскресенье, 30 января, несколько десятков украинских и иностранных граждан вышли на совместную акцию "Война не имеет границ!", чтобы выразить протест против агрессии России в отношении Украины.

Об этом сообщается на Facebook-странице украинского посольства в ФРГ.

Отмечается, что демонстранты решили "в который раз продемонстрировать миру, что украинцы выступают против войны".

Кроме того, участники призвали федеральное правительство Германии "использовать свое влияние на Российскую Федерацию, чтобы остановить новую российскую агрессию против нашего государства".

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал блокировку ФРГ поставки оружия украинской армии. Он заверил, что не желает "Германии чувствовать то, что чувствуем мы", когда Россия стянула 130 тысяч военных к украинским границам.

Между тем, в Украине на фоне обострения российской агрессии граждане штурмуют курсы по домедицинской подготовке и выживанию во время военных действий.

Сегодня, 30 января, в Берлине украинцы и друзья Украины вышли на совместную акцию, чтобы в который раз... Опубликовано Ukrainische Botschaft in Berlin/Посольство Украины в ФРГ Воскресенье, 30 января 2022 г.

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