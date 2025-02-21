"Stop the Evil/Остановим зло" — глобальная акция Strichka до 24 февраля

Strichka – цифровая платформа украинцев, действующих за границей, – объявляет о начале новой масштабной акции "Stop the Evil/Остановим зло", посвященной третьей годовщине полномасштабного вторжения россии в Украину. Акция продлится с 20 февраля по 3 марта 2025 года и должна объединить украинцев и наших союзников в десятках стран мира, чтобы страны-партнеры усилили поддержку Украины в это переломное время. Уже более 30 организаций украинцев из более чем 20 стран подтвердили свое участие в акции.

24 февраля 2022 года Россия начала самую масштабную войну в Европе со времен Второй мировой. Но это далеко не первый акт агрессии со стороны россии. Выжженная огнем Ичкерия, оккупированная часть Сакартвело, разрушенная Сирия, гибридные конфликты, теракты и убийства по всему миру – в последние десятилетия россия последовательно демонстрирует свою имперскую природу, пренебрегая международным правом, суверенитетом и безопасностью других государств. Сегодня пылает Украина, завтра пламя может охватить всю Европу и даже мир.

"Украина сейчас – последний рубеж свободного мира. Чем дальше, тем ближе российская агрессия к границам Европы и НАТО. Если россия и ее сообщники не будут остановлены сейчас, то они пойдут дальше, и мировой войны будет не избежать. Остановить российскую агрессию нужно сейчас, пока еще не поздно, и это можно сделать только вместе. Каждый выстрел по Украине – это выстрел по европейской безопасности. Каждая российская ракета, попадающая в украинские города, – это послание всему цивилизованному миру: вы следующие. История уже доказала: попытки умиротворения агрессора приводят только к большей войне, а его обещания недостойны доверия, – отмечает команда Strichka – Сегодня поддержка Украины важна, как никогда. Именно поэтому мы объявляем о начале новой глобальной акции и призываем всех неравнодушных присоединиться".

Видео акции

КЛЮЧЕВОЙ МЕСЕДЖ АКЦИИ:

Если Украина не выстоит – пакет Европа.

В рамках акции пройдут: массовые митинги в разных странах мира; информационная кампания в социальных сетях; ряд онлайн и офлайн активностей; специальные задачи в приложении Strichka – квесты – с вознаграждениями для участников и т.д.

Где пройдут акции? Более 30 общественных организаций украинцев в США, Эстонии, Германии, Франции, Испании, Италии, Финляндии, Польше, Великобритании, Швеции и других странах уже подтвердили свое участие в акции.

Ассоциация Украинских Организаций в Эстонии: "В День Независимости Эстонии, который выпадает на 24 февраля, в Таллинне состоится парад, и на главной площади столицы точно будет много людей. Именно там мы планируем выйти с плакатами и лозунгами акции".

Как можно присоединиться к акции "Stop the Evil/Остановим зло":

Выходите на митинги в вашем городе – каждый голос имеет значение.

Привлекайте иностранцев – мир должен знать правду о войне в Украине.

Поддержите украинскую армию финансово – каждый донат приближает к победе. Для этого команда Strichka подготовила квест "Донат", который будет обновляться еженедельно.

Распространяйте информацию об акции в соцсетях, выполняйте квесты на Strichka и делитесь их результатами!

Специально к акции Stop The Evil команда Strichka подготовила ряд плакатов и инфографику о преступлениях россии за последние годы, которые можно использовать во время мероприятий, в медиа или в социальных сетях. Визуальные материалы можно найти по ссылке:

Регистрация и подробная информация об акции и условиях участия доступны в приложении Strichka. Представители украинских сообществ за границей могут присоединиться к организации и участию в акции, написав на partners@strichka.org.ua

Помним, каждый голос имеет значение, каждое действие имеет силу и приближает день нашей Победы!

#StopTheEvil

О Strichka: Координационная платформа и цифровое сообщество, миссия которого – объединить активных неравнодушных украинцев, действующих за границей и готовых отстаивать интересы Украины. Проект стартовал в мае 2024 года. Сегодня Strichka объединяет более 6 тысяч активных украинцев из более чем 70 стран и за 9 месяцев выступила инициатором или партнером ряда глобальных акций украинцев. В ноябре 2024 года в ходе акции Unbroken for 1000 days Strichka скоординировала 23 украинских сообщества из 14 стран мира.