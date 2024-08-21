Сторонники УПЦ МП в Хмельницкой области устроили крестный ход, несмотря на запрет ОВА (фото)

Зато связанные с УПЦ МП каналы в Telegram вызывающе делятся фото и видео с крестного хода.

В понедельник, 19 августа, из Каменец-Подольского в Почаевскую лавру (Тернопольская область) отправилась многочисленная колонна сторонников УПЦ МП. Верующие Московского патриархата устроили крестный ход, несмотря на запрет Хмельницкой ОВА на проведение массовых собраний.

"Совместный приказ Хмельницкого ОВА и Хмельницкого областного ТЦК и СП: запрет на проведение массовых религиозных мероприятий с 16 по 25 августа", – напомнили в Каменец-Подольском городском совете.

20 августа в Сети появились сообщения о напряженной ситуации вблизи села Чемеровцы Каменец-Подольского района. Там якобы для паломников заблокировали движение.

Глава Чемеровецкой территориальной громады Александр Собань отметил, что напряженной ситуации не было. Верующим УПЦ МП лишь указали идти в обход, а не центром поселка.

"Мы не пускаем их через центр Чемеровцев последние 5 лет. У нас рядом есть объездная дорога, и последние 5 лет они по ней проходили. Я не имею ничего против Бога, но я против российской церкви, — прокомментировал сайту "Є" глава Чемеровецкой территориального громады Александр Собань.

В то же время связанные с УПЦ МП каналы Telegram, у администраторов которых ранее уже проводили обыски СБУ, дерзко делятся фото и видео с крестного хода.

Крестный ход УПЦ МП в Хмельницкой области происходит, несмотря на запрет ОВА (9 фото)

Крестный ход УПЦ МП/Фото Первый казацкий

Вот один из таких постов, где сторонники УПЦ МП решения государственных органов власти берут в кавычки.

Заметим, что в прошлом году аналогичный крестный ход верующих УПЦ МП в Почаевскую лавру, несмотря на запрет, также прошел.

Напомним, что во вторник, 20 августа, Верховная Рада проголосовала за законопроект №8371 о регулировании деятельности религиозных организаций, имеющих руководящий центр в России. Документ открывает путь к запрещению деятельности УПЦ Московского патриархата.

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