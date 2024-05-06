Стороны соблюдают договоренности: в каком формате происходит обмен телами с Россией

Украинская и российская стороны регулярно обменивают тела погибших на фронте военных. Происходит это в формате "тело на тело".

Об этом в интервью "Главкому" рассказал уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов.

"Эти обмены регулярные. Разве в прошлом году перерыв в шесть месяцев был с такими обменами. Просто стороны в этом вопросе придерживаются договоренностей по обмену. Причем в большинстве своем тело на тело меняем. Конечно, с учетом ситуации на фронте. К примеру, состоялся бой. Если есть возможность всех наших во всех их поменять, мы поменяем. Также может быть и наоборот”, — подчеркнул Артур Добросердов.

Напомним, что Красный Крест делает все, чтобы защитить свой русский филиал.

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