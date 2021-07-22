Стотысячная вакцинированная в области: в Тернополе вручили подарок женщине, которая привилась от COVID-19

Женщина отметила, что будет агитировать всех друзей прийти на вакцинацию.
В Тернополе вручили подарок женщине, которая оказалась стотысячной вакцинированной от коронавируса в области. Она получила кухонную технику.
Об этом сообщили в Тернопольской ОГА.
Женщину зовут Василина Сковронская. Она стала стотысячной жительницей области, которая вакцинировался от COVID-19.
Жительница Тернопольской области отметила, что она привилась уже второй дозой вакцины и хорошо себя чувствует.
"Это моя вторая вакцина и у меня отличное самочувствие. Буду агитировать всех подруг и знакомых пройти вакцинацию", — сказала Василина Сковронская.
Директор департамента здравоохранения Тернопольской ОГА Ольга Ярмоленко призвала брать пример с Василины Сковронской и идти на вакцинацию.
Напомним, в Израиле готовятся к старту испытаний таблеток от коронавируса.