Стоял на рельсах: в Херсонской области поезд переехал мужчину

Машинист тормозил, но трагедии избежать не удалось.
В Херсонской области возле пгт Мирное под поезд попал 30-летний мужчина. Его госпитализировали в Скадовскую больницу в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает полиция Херсонской области в Facebook.
О произошедшем около 23:00 в полицию сообщил начальник железнодорожной станции, расположенной рядом с административным центром Мирненского поселкового общества.
Машинист поезда "Херсон – Вадим" рассказал полицейским, что мужчина находился на рельсах на неосвещенном участке. Железнодорожник начал экстренно тормозить, однако избежать наезда не удалось. От удара мужчина получил рубленую рану головы и ампутацию трех пальцев на руке.
Как выяснили полицейские, травмированный на момент происшествия находился нетрезвым. По этому факту возбуждено уголовное производство. Продолжаются следственные действия.
Напомним, недалеко от железнодорожной станции "Слободская" произошла трагедия. Женщина решила покончить с собой — она бросилась под поезд. От полученных травм одесситка погибла на месте происшествия. По месту ее проживания правоохранители обнаружили предсмертную записку.
Сведения о происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "самоубийство".
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