Стоял на рельсах: в Херсонской области поезд переехал мужчину

Стоял на рельсах: в Херсонской области поезд переехал мужчину

Машинист тормозил, но трагедии избежать не удалось.

В Херсонской области возле пгт Мирное под поезд попал 30-летний мужчина. Его госпитализировали в Скадовскую больницу в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает полиция Херсонской области в Facebook.

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О произошедшем около 23:00 в полицию сообщил начальник железнодорожной станции, расположенной рядом с административным центром Мирненского поселкового общества.

Машинист поезда "Херсон – Вадим" рассказал полицейским, что мужчина находился на рельсах на неосвещенном участке. Железнодорожник начал экстренно тормозить, однако избежать наезда не удалось. От удара мужчина получил рубленую рану головы и ампутацию трех пальцев на руке.

Как выяснили полицейские, травмированный на момент происшествия находился нетрезвым. По этому факту возбуждено уголовное производство. Продолжаются следственные действия.

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Напомним, недалеко от железнодорожной станции "Слободская" произошла трагедия. Женщина решила покончить с собой — она бросилась под поезд. От полученных травм одесситка погибла на месте происшествия. По месту ее проживания правоохранители обнаружили предсмертную записку.

Сведения о происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "самоубийство".

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