"Стоял нечеловеческий крик близких": врач рассказал о состоянии раненых в результате удара по Днепру

В областную больницу имени Мечникова в Днепре доставили более 30 раненых в результате российского ракетного удара по жилой многоэтажке. В их тела залетали металлические обломки, бетон и камни.

Об этом 15 января сообщил главный врач Сергей Рыженко.

Он рассказал ужасные подробности о состоянии пострадавших и их родственников, приехавших в больницу.

Фото: Сергей Рыженко

"У всех, поступивших после взрыва в Днепре, лица были залиты кровью. Одежда вместе с плотью вырвана с кусками по всему телу. Все доставленные в Мечникова присыпаны строительной пылью. Узнать и определить возраст почти невозможно. В голову, грудь, живот, конечности позалетали металлические обломки, бетон и камни. Вокруг пострадавших стоял нечеловеческий крик близких. Стоны раненых и рев тех, кто узнал своих родных", - написал он.

Он добавил, что врачи, которые были выходные в субботу, в считанные минуты после ракетного удара приехали в приемное отделение и спасали раненых.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Ракетный удар по Днепру: что известно

Российская ракета 14 января попала в жилой многоэтажный дом в Днепре. Поисковая операция продолжается уже больше суток. По состоянию на вечер 15 января спасатели вместе с волонтерами разобрали примерно половину завалов. Более 40 человек до сих пор ищут.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Сейчас известно о 29 погибших, 73 раненых. В больнице находятся 30 человек, 12 из них в тяжелом состоянии. Из-под завалов достали 39 жителей дома.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Трагедия в Днепре спасатели, волонтеры и жители продолжают разбирать завалы.

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