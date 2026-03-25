"Стоял перед горящим домом”: Садовый извинился за эмоциональное заявление о ПВО

Андрей Садовый

Мэр Львова Андрей Садовый дал комментарий о своем заявлении о вчерашнем ударе по Львову. Он подчеркнул, что с большим уважением относится к силам ПВО и всем, кто защищает наше небо и землю.

Об этом написал львовский председатель Андрей Садовый.

По словам главы города, община Львова максимально закрывает поступающие от военных запросы. Также он добавил, что понимает: решение об использовании техники и ресурсов принимают ответственные люди. И именно они лучше знают, где это нужно больше всего.

«Моя реакция на вопросы журналистки была эмоциональной и некорректной. В тот момент я стоял перед горящим зданием в центре города и видел последствия российской атаки. Благодарю всех, кто обратил на это внимание», — отметил Садовый.

Заявление Садового и ответ «Мадяра»

Напомним, вчера, 24 марта, армия РФ ударила по Львову дронами. На обстрел эмоционально отреагировал мэр города Андрей Садовый . Он подчеркнул, что у него «много вопросов ко всем». «Потому что мы как город каждый день покупаем дроны, покупаем антидроновые системы, покупаем все, что нас просят и передаем. Мы большую долю бюджета города тратим на поддержку военных. Поэтому я думаю, что вопросов очень много ко всем», — заявил Андрей Садовый.

Львовскому голове резко ответил командующий силами беспелотных систем ВСУ Робер «Мадяр» Бровди. Он отметил, что из 556 дронов долетело только 15. Остальные угрозы — были ликвидированы. «Не существует такой ПВО на планете Земля, что ручьями Воинов в глубину эшелонов и рубежей от передка и до мирных городов стирают 95-97% атакующих дронов. Хотя, конечно, есть над чем работать», — отметил командующий СБС. Бровди призвал Садового не критиковать военных, которые круглосуточно работают над сбитием враждебных целей.