Стоял перед техникой и мешал собирать урожай: на Прикарпатье комбайн переехал уроженца Германии

Обстоятельства происшествия устанавливает полиция.
В с. Груша Тлумацкой территориальной общины 30-летний водитель комбайна переехал 60-летнего уроженца Германии, который по предварительным данным, мешал собирать урожай кукурузы.
Об этом сообщили в Нацполиции Ивано-Франковской области.
По данным полиции, 60-летний мужчина является уроженцем Германии, однако долгое время живет на Прикарпатье. Его переехал задним колесом комбайна 30-летний житель Обертинской ТГ. Пострадавшего госпитализировали.
"Водитель является работником одной из агрофирм и осуществлял забор урожая кукурузы на арендованном земельном участке. В результате наезда мужчина с травмами доставлен в лечебное учреждение. Водитель был трезв", — сообщили в полиции.
Правоохранители открыли производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
В управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА добавили, что пострадавший является мужчиной совладелицы одной из агрокомпаний. Он мешал работникам другой компании, которая арендует землю, собирать урожай.
"Он мешал собирать урожай: стал перед техникой и вытащил массу клеммы комбайна, в результате чего попал под сельскохозяйственную технику", — сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.
Напомним, в Ровенской области комбайн сбил 8-летнего мальчика.
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