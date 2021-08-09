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Стоял посреди дороги: в Одесской области в подозрительном авто нашли мертвого мужчину

Стоял посреди дороги: в Одесской области в подозрительном авто нашли мертвого мужчину

ГУ Национальной полиции в Одесской области

Тело мужчины находилось на месте водителя.

Неподалеку от Хаджибейского лимана заметили подозрительный автомобиль "ВАЗ 2107". Оказалось, что в нем лежало тело человека.

Об этом сообщает издание УСИ, ссылаясь на источники в полиции.

Мертвый мужчина находился на месте водителя. В машине были открыты двери. Одна нога умершего была на земле.

Автомобиль стоял на полевой дороге. Вероятно, водителю стало плохо во время движения.

Подробности инцидента пока не сообщаются. Этим делом занимаются сотрудники усатовского районного отделения полиции.

© usionline.com
usionline.com

Напомним, в урочище Брескул возле села Луги Раховского района Закарпатской области нашли мертвым мужчину.

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