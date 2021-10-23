Стоял в очереди с людьми: Ляшко тайно побывал во львовской больнице, где лечат больных COVID-19

Стоял в очереди с людьми: Ляшко тайно побывал во львовской больнице, где лечат больных COVID-19

Министр отметил, что вакцинация спасает жизни.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко тайно побывал в одной из львовских больниц. Он стоял в очереди с людьми, которые пришли, чтобы передать продукты больным коронавирусом.

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Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

Виктор Ляшко отметил, что он стоял в очереди вместе с людьми, которые передавали продукты больным коронавирусом. Там он поинтересовался, кто из них вакцинирован.

"Я в них спросил: а кто из вас вакцинирован? А кто лежит там вакцинирован? И при том, что я не говорил, что я — министр. После этого я побыл в аптеке, а затем через черный вход прошел в реанимацию. Администрация завела в реанимацию", — пояснил Ляшко.

Также глава Минздрава отметил, что сейчас критическая ситуация в COVID-реанимации, медики работают на пределе своих возможностей.

"У них опускаются руки от критики. И когда мы выходим — мы должны поддержать их. Я общался с ними: большая смертность, смерть в первые сутки — когда привозят тяжелых больных. Когда медики берут тяжелого больного, не вакцинированного больного, и пытаются ему спасти жизни", — сказал глава Минздрава.

Виктор Ляшко добавил, что вакцинация 21 октября спасла жизни 200 пациентам.

Напомним, в Одессе крематорий работает без перерывов из-за вспышки COVID-19.

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