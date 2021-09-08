Стояла и не знала, куда идти: в Виннице водитель выбежал из машины и перевел через дорогу незрячую женщину (видео)

Женщина с недостатками зрения длительное время не могла перейти дорогу, никто не останавливался.

В Виннице неравнодушный человек помог незрячему женщине, которая пыталась перейти дорогу с оживленным движением.

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Об этом сообщают в новостях Ситуационного центра.

Отмечается, что на улице Пирогова в Виннице на пешеходном переходе женщина с недостатками зрения не могла длительное время перейти дорогу. Она растерянно стояла посреди улицы. Водители автомобилей просто не останавливались.

Неизвестно сколько женщина пыталась бы перейти дорогу, если бы не водитель белой иномарки.

Мужчина остановился, выскочил из авто и перевел женщину с проезжей части на тротуар. После этого он сел в автомобиль и поехал дальше. В Ситуационном центре поблагодарили гражданина и призвали других делать добрые дела.

Напомним, что в Харькове водитель грузовика остановил ее, чтобы помочь п ерейты дорогу незрячему женщине. Она пыталась обойти лужу на "зебре".

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