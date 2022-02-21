Стояла на перилах моста: в Хмельницком спасли женщину от самоубийства (фото)

Стояла на перилах моста: в Хмельницком спасли женщину от самоубийства (фото)

Женщина имеет семейные проблемы, из-за чего и хотела совершить суицид.

В субботу, 19 февраля, около 03:00 часов ночи на перекрестке улиц Грушевской и Пушкина женщина стояла на перилах моста и хотела покончить жизнь самоубийством. От рокового шага ее спасли инспекторы роты тактико-оперативного реагирования.

"Прибыв на место происшествия, не теряя ни секунды, инспекторы приняли все необходимые меры для спасения гражданки. 37-летняя женщина рассказала полицейским, что имеет семейные проблемы, из-за чего и хотела покончить жизнь самоубийством", — сообщили в пресс-службе полиции Хмельницкой области.

Инспекторам удалось убедить женщину, что суицид — это не единственный выход из ситуации, всегда есть другие пути решения проблем.

Facebook/Патрульная полиция Хмельницкой области

Дальше женщину передали медикам. Пока угрозы жизни и здоровью ее нет.

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