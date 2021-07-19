"Стояли 40 минут на солнце перед самолетом": украинцы уже сутки не могут вылететь из Афин

"Стояли 40 минут на солнце перед самолетом": украинцы уже сутки не могут вылететь из Афин

Вылет из Греции уже несколько раз переносили.

Из Греции уже сутки не может вылететь самолет рейса "Афины-Киев", который осуществляет один из лоукостеров.

Об этом на телеграмм-канале KIEVMAP сообщили возмущенные пассажиры.

Украинцы рассказали, что вылет из аэропорта уже несколько раз переносили.

"Должны были лететь вчера в 21:35. Рейс переносили несколько раз, получили 15 сообщений с постоянной сменой времени", — пишут пассажиры.

Известно, что авиаперевозчик поселил пассажиров, которые не смогли вовремя вылететь из Афин, в отель.

"Привезли к самолету и 40 мин держали на солнце +40, пока они что-то качали в самолет. Никто на вопросы не отвечает. Надеемся, что долетим все-таки", — пишут возмущенные пассажиры.

Напомним, с борта рейса "Одесса — Анталия" сняли пассажира из-за отказа надеть маску.

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