"Стояли 40 минут на солнце перед самолетом": украинцы уже сутки не могут вылететь из Афин

Вылет из Греции уже несколько раз переносили.
Из Греции уже сутки не может вылететь самолет рейса "Афины-Киев", который осуществляет один из лоукостеров.
Об этом на телеграмм-канале KIEVMAP сообщили возмущенные пассажиры.
Украинцы рассказали, что вылет из аэропорта уже несколько раз переносили.
"Должны были лететь вчера в 21:35. Рейс переносили несколько раз, получили 15 сообщений с постоянной сменой времени", — пишут пассажиры.
Известно, что авиаперевозчик поселил пассажиров, которые не смогли вовремя вылететь из Афин, в отель.
"Привезли к самолету и 40 мин держали на солнце +40, пока они что-то качали в самолет. Никто на вопросы не отвечает. Надеемся, что долетим все-таки", — пишут возмущенные пассажиры.
Напомним, с борта рейса "Одесса — Анталия" сняли пассажира из-за отказа надеть маску.