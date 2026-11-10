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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Стояли на остановке: двое пенсионеров попали под удар в Одесской области — один из них погиб на месте

Российские войска нанесли комбинированный удар по югу Одесщины. Погиб 69-летний мужчина, 70-летняя женщина с множественными травмами была госпитализирована.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Стояли на остановке: двое пенсионеров попали под удар в Одесской области — один из них погиб на месте

Воздушная тревога / © ТСН

В результате комбинированного удара российских войск по югу Одесской области погиб один человек, еще один получил ранения. Враг также повредил жилой дом и несколько объектов инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Одесской ОГА (ОВА) Олег Кипер.

«69-летний мужчина и 70-летняя женщина во время атаки находились на остановке. Мужчина погиб на месте, женщину госпитализировали с множественными травмами. Врачи оказывают всю необходимую помощь. На местах идет ликвидация последствий», — сообщил он.

В результате обстрела также повреждены объекты инфраструктуры и жилищный сектор. В частности, под удар попали трехэтажный жилой дом, шиномонтаж и автомойка.

На местах попадания продолжается ликвидация последствий российской атаки.

«Мои искренние соболезнования родным погибшего. Пострадавшей — скорейшего выздоровления», — написал Кипер.

Раньше РФ массированно атаковала энергетику Одесщины. В результате атаки на севере региона фиксируются перебои с электроснабжением.

Также русские войска атаковали беспилотниками Одесскую область 4 ноября. Под прицелом оказался рынок «7-й километр», расположенный в Одесском районе.

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