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Стоят более 700 автомобилей: на западной границе Украины образовались огромные очереди

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Стоят более 700 автомобилей: на западной границе Украины образовались огромные очереди

Госпогранслужба Украины

На границе стоят 710 машин.

Перед пунктами пропуска с соседними странами на выезд из Украины днем, 9 января, образовались огромные очереди.

Об этом сообщили в Facebook Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

По состоянию на 12:00 на границе стояли 710 машин. С утра очередь увеличилась, ситуация следующая:

Республика Польша:

  • "Ягодин" — 0
  • "Рава-Русская" — 40
  • "Грушев" — 80
  • "Устилуг" — 0
  • "Угринов" — 0
  • "Смольница" — 0
  • "Шегини" — 95
  • "Краковец" — 170

Словацкая Республика:

  • "М. Березный" — 50
  • "Ужгород" — 95

Венгрия:

  • "Тиса"- 75
  • "Звонковое" — 0
  • "Косино" — 30
  • "Лужанка" — 25
  • "Вилок" — 50

Румыния:

  • "Дьяково" — 0
  • "Солотвино" — 0
  • "Порубное" — 0

Республика Беларусь:

  • "Доманово" — 0

Напомним, что известного российского тиктокера-миллионника Даню Милохина пограничники в аэропорту не пустили в Украину.

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