Стоят более 700 автомобилей: на западной границе Украины образовались огромные очереди

На границе стоят 710 машин.
Перед пунктами пропуска с соседними странами на выезд из Украины днем, 9 января, образовались огромные очереди.
Об этом сообщили в Facebook Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница.
По состоянию на 12:00 на границе стояли 710 машин. С утра очередь увеличилась, ситуация следующая:
Республика Польша:
- "Ягодин" — 0
- "Рава-Русская" — 40
- "Грушев" — 80
- "Устилуг" — 0
- "Угринов" — 0
- "Смольница" — 0
- "Шегини" — 95
- "Краковец" — 170
Словацкая Республика:
- "М. Березный" — 50
- "Ужгород" — 95
Венгрия:
- "Тиса"- 75
- "Звонковое" — 0
- "Косино" — 30
- "Лужанка" — 25
- "Вилок" — 50
Румыния:
- "Дьяково" — 0
- "Солотвино" — 0
- "Порубное" — 0
Республика Беларусь:
- "Доманово" — 0
Напомним, что известного российского тиктокера-миллионника Даню Милохина пограничники в аэропорту не пустили в Украину.
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