Стоят более 700 автомобилей: на западной границе Украины образовались огромные очереди

Стоят более 700 автомобилей: на западной границе Украины образовались огромные очереди

На границе стоят 710 машин.

Перед пунктами пропуска с соседними странами на выезд из Украины днем, 9 января, образовались огромные очереди.

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Об этом сообщили в Facebook Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

По состоянию на 12:00 на границе стояли 710 машин. С утра очередь увеличилась, ситуация следующая:

Республика Польша:

"Ягодин" — 0

"Рава-Русская" — 40

"Грушев" — 80

"Устилуг" — 0

"Угринов" — 0

"Смольница" — 0

"Шегини" — 95

"Краковец" — 170

Словацкая Республика:

"М. Березный" — 50

"Ужгород" — 95

Венгрия:

"Тиса"- 75

"Звонковое" — 0

"Косино" — 30

"Лужанка" — 25

"Вилок" — 50

Румыния:

"Дьяково" — 0

"Солотвино" — 0

"Порубное" — 0

Республика Беларусь:

"Доманово" — 0

Напомним, что известного российского тиктокера-миллионника Даню Милохина пограничники в аэропорту не пустили в Украину.

На границе с Польшей третьи сутки образуются очереди – украинцы возвращаются домой на праздники

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