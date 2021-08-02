Стоят часами на солнце в очереди: как проходит вакцинация от COVID-19 в Запорожье

Стоят часами на солнце в очереди: как проходит вакцинация от COVID-19 в Запорожье

Людей пускают в помещение по одному.

В Запорожском областном центре люди стоят часами на жаре, чтобы вакцинироваться от COVID-19.

Об этом сообщает iz.com.uа.

Записаться заранее и приехать в назначенное время невозможно. Основная часть очереди находится на улице, где люди ждут под изнурительным солнцем, нет даже скамеек для ожидания. При том, что большинству пациентов — 50 лет и более. С улицы в прохладное помещение пускают по одному.

Традиционно перед вакцинацией пациенты заполняют форму-согласие на прививку. А также проходят осмотр у врача и идентификацию по паспорту в электронной системе здравоохранения.

Как рассказала заместитель директора по медицинскому обслуживанию населения КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи №10" Запорожье Светлана Черниговцева, вакцинация в центре проводится препаратом "Модерн".

"Отзывы о вакцине положительные. Вакцина хорошо переносится. Поэтому мы рекомендуем нашим пациентам появиться в центр и сделать прививку", — сказала Светлана Черниговцева.

Ранее Министерство здравоохранения сообщало о функционировании уже более 200 центров массовой вакцинации от COVID-19 в Украине, где каждый желающий может прививаться и предотвратить тяжелое течение коронавирусной болезни.

Только за эту субботу в крупнейших центрах вакцинации городов Украины уже успели привиться:

♦ в Киеве (МВЦ, Броварской проспект, 15) — 1021 человек,

♦ в Львове (ТЦ "Форум Львов", Под дубом, 7-В) — 218 человек,

♦ в Днепре (Центр "Менора", ул. Шолом-Алейхема, 4/26) — 105 человек

♦ в Харькове ( "Банк Восток", ул. Сумская, 56) — 285 человек

♦ в Запорожье (ТРК "City Mall", ул. Запорожская, 1-Б) — 207 человек.

Для вакцинации советуют иметь декларацию с семейным врачом, что значительно ускорит процесс. Если же еще такой нет, обязательно нужно иметь с собой паспорт и индивидуальный налоговый номер.

Вторую дозу вакцины можно будет получить в этих центрах или в удобных для вас пунктах прививок.

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