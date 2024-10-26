"Стоят недостроенные": военный заявил о неудовлетворительном состоянии фортификаций в направлении Павлограда

Военнослужащий на позывной "Осман", доброволец 24ОШБ "Айдар" Станислав Бутянов высказался о неудовлетворительном состоянии фортификаций в направлении Павлограда.

Об этом он написал в Telegram.

По его словам, по дороге от Павлограда фотрификассии либо отсутствуют вообще, либо местами стоят недобытые месяцами.

"Не знаю, к чему так готов председатель Днепропетровской ОВА, но по дороге от Павлограда до Покровска, фортификаций нет, а если они там немного дальше, то они уже недостроены стоят несколько месяцев. Окопы не обустроены, давайте как-то поднимать этот вопрос на более высокий уровень", — призвал военный.

Он убежден, что такие "успокаивающие таблетки" не действуют против врага.

"Они действуют на людей, которые находятся в Днепре. Поэтому нужно отправлять ревизии и проводить комиссии", — добавил он.

Добавим, что глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук отреагировал на заявления о якобы недостаточной защищенности области от возможного наступления российских оккупантов и призвал не поддаваться панике.

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