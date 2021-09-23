Стоят, как авто: как выглядят котята, которых продают за 100 тысяч в Киеве и Днепре

Стоят, как авто: как выглядят котята, которых продают за 100 тысяч в Киеве и Днепре

У котиков необычный золотистый окрас.

В Днепре на онлайн-доске объявлений появилась публикация с продажей котенка за 50 тысяч гривен. В то же время в Киеве за четверолапого просят еще больше.

Соответствующие сообщения появились на одной из интернет-площадок.

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Так, британского короткошерстного кота, на вид которому меньше года, в Днепре продают почти за 51 тысячу гривен. Такую стоимость пушистый заслужил благодаря своей необычной окраске — у животного шерсть золотистого цвета.

На кота у нынешних хозяев есть документы и перечень прививок, которые он уже получил. По словам продавца, малыш ласковый и ручной.

Но такая стоимость за котика — не предел. В столице четвероногого продают за 53 тысячи гривен. У него тоже золотистый окрас, а сам он — ласковый и добрый.

"Приученный к чистоте и порядку. Унаследовал от родителей шикарную мордашку, ласковый, добрый характер. Профессионально выращенный, адаптированный к домашнему содержанию", — отметили авторы объявления.

Напомним, что специалисты составили список автомобилей, которые можно купить в Украине стоимостью до двух тысяч долларов.

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