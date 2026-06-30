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ТСН в социальных сетях

Очереди на границе с Румынией

Очереди на границе с Румынией / © соцмережі

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2830
Время на прочтение
2 мин
Очереди на границе с Румынией

Стоят с детьми под палящим солнцем и ночуют в поле: на границе с Румынией — коллапс (видео)

Люди с детьми стоят под палящим солнцем, поскольку нет специально обустроенных мест. Кто не выдерживает стоять, то ставят палатки, раскладывают карематы, прячась от жары.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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На границе с Румынией образовались многокилометровые очереди. Люди вынуждены часами лежать прямо на асфальте, ожидая своей очереди, и ночевать под открытым небом посреди полей. В ГПСУ отмечают, что проблемы с транспортным коллапсом возникли из-за задержек со стороны соседней страны.

Соответствующие видео появились в Сети.

По словам очевидцев, граница с Румынией фактически парализована. Автор одного из видео после увиденного назвал ситуацию «полным трэшем». Люди измотаны ждать часами, чтобы пройти таможенный и пограничный контроль.

На распространенных кадрах видно, что люди с детьми стоят под палящим солнцем, поскольку нет специально обустроенных мест. Кто не выдерживает стоять, ставят палатки, раскладывают карематы и пледы прямо на асфальте, на обочинах и в поле. Там они спят, едят и ждут до самого утра.

Между тем, Западное региональное управление Госпогранслужбы информирует об отсутствии очередей на выезде из Украины. По их данным, по состоянию на 12:00 только 25 легковых автомобилей стоят на КПП «Дяковцы».

Румыния:

  • «Дьяково» — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

  • «Солотвино» — 0 л/а, 0 пешеходов;

  • «Порубное» — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;

  • «Красноильск» — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;

  • «Дьяковцы» — 25 л/а, 0 пешеходов.

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии для ТСН.ua подчеркнул, что транспортный коллапс возник со стороны Румынии. По его словам, румынские пограничники не справляются с наплывом пассажиров, из-за чего образовались длинные очереди.

На границе с Румынией вводятся ограничения на движение грузовиков

Накануне пограничники предупредили об ограничении движения грузового транспорта на украинско-румынской границе. Что касается международных автобусов и автомобилей, то таких правил не вводили. Изменения в режиме работы будут касаться двух пунктов пропуска — «Красноильск — Сус» и «Порубное — Сирет».

Причиной таких мер стала аномальная жара. Ограничения будут действовать не менее 29 и 30 июня 2026 года в период с 12:00 до 20:00.

В это время закроют пропуск грузовиков на выезд из Украины, а также будет приостановлено их дальнейшее движение по территории Румынии.

Транспортный коллапс на границе с Польшей — что известно

Напомним, 28 июня подобная ситуация с очередями наблюдалась на границе с Польшей. На въезд в Украину в пункте пропуска «Краковец» образовались огромные очереди из автомобилей и автобусов. Люди вынуждены стоять под палящим солнцем более 12 часов.

В ГПСУ объяснили транспортный коллапс. По словам спикера, очереди образовались на фоне увеличения количества пассажиров. На выходных он еще больше растет даже по сравнению с буднями.

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Дата публикации
Количество просмотров
2830
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