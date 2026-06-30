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На границе с Румынией образовались многокилометровые очереди. Люди вынуждены часами лежать прямо на асфальте, ожидая своей очереди, и ночевать под открытым небом посреди полей. В ГПСУ отмечают, что проблемы с транспортным коллапсом возникли из-за задержек со стороны соседней страны.

Соответствующие видео появились в Сети.

По словам очевидцев, граница с Румынией фактически парализована. Автор одного из видео после увиденного назвал ситуацию «полным трэшем». Люди измотаны ждать часами, чтобы пройти таможенный и пограничный контроль.

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На распространенных кадрах видно, что люди с детьми стоят под палящим солнцем, поскольку нет специально обустроенных мест. Кто не выдерживает стоять, ставят палатки, раскладывают карематы и пледы прямо на асфальте, на обочинах и в поле. Там они спят, едят и ждут до самого утра.

Дата публикации 13:43, 30.06.26 Количество просмотров 18 Люди часами лежат на асфальте и ночуют под открытым небом: на границе с Румынией — транспортный коллапс

Между тем, Западное региональное управление Госпогранслужбы информирует об отсутствии очередей на выезде из Украины. По их данным, по состоянию на 12:00 только 25 легковых автомобилей стоят на КПП «Дяковцы».

Румыния:

«Дьяково» — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Солотвино» — 0 л/а, 0 пешеходов;

«Порубное» — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;

«Красноильск» — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;

«Дьяковцы» — 25 л/а, 0 пешеходов.

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии для ТСН.ua подчеркнул, что транспортный коллапс возник со стороны Румынии. По его словам, румынские пограничники не справляются с наплывом пассажиров, из-за чего образовались длинные очереди.

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На границе с Румынией вводятся ограничения на движение грузовиков

Накануне пограничники предупредили об ограничении движения грузового транспорта на украинско-румынской границе. Что касается международных автобусов и автомобилей, то таких правил не вводили. Изменения в режиме работы будут касаться двух пунктов пропуска — «Красноильск — Сус» и «Порубное — Сирет».

Причиной таких мер стала аномальная жара. Ограничения будут действовать не менее 29 и 30 июня 2026 года в период с 12:00 до 20:00.

В это время закроют пропуск грузовиков на выезд из Украины, а также будет приостановлено их дальнейшее движение по территории Румынии.

Транспортный коллапс на границе с Польшей — что известно

Напомним, 28 июня подобная ситуация с очередями наблюдалась на границе с Польшей. На въезд в Украину в пункте пропуска «Краковец» образовались огромные очереди из автомобилей и автобусов. Люди вынуждены стоять под палящим солнцем более 12 часов.

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В ГПСУ объяснили транспортный коллапс. По словам спикера, очереди образовались на фоне увеличения количества пассажиров. На выходных он еще больше растет даже по сравнению с буднями.

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