Страдают от пыток и репрессий: в Высокополье Херсонской области погибли 25 мирных жителей

Страдают от пыток и репрессий: в Высокополье Херсонской области погибли 25 мирных жителей

Поселок Высокополье обстреливают из "Градов", там нет электричества, газа, воды, еды и лекарств.

Жители Высокополья Херсонской области не могут выехать из населенного пункта из-за запрета оккупантов и нехватки топлива. В результате преступных действий захватчиков уже погибли 25 мирных жителей.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, жители поселка Высокополье вынуждены выживать без лекарств и продуктов, подвергаясь пыткам и репрессиям.

В результате вражеских обстрелов из "Градов" поселок на границе с Днепропетровской областью находится без электричества, газа и питьевой воды.

"В Высокополье разрушены все административные здания, не хватает продовольствия и детского питания. Еще одна проблема жителей — отсутствие лекарств. В поселке много инсулинозависимых, онкобольных, людей с заболеванием щитовидной железы. Местные сообщают о гибели 25 мирных жителей", — сообщила Денисова.

Она отметила, что люди пытаются покинуть опасную зону на собственном транспорте, но из-за запрета выезда со стороны оккупантов и нехватки топлива сделать это почти невозможно.

"В Херсонской области сложилась критическая ситуация с эвакуацией мирных жителей из зоны активных боевых действий и ввозом гуманитарных грузов. Несмотря на то, что Украина использует все возможности для спасения людей, безопасных путей становится все меньше из-за препятствования оккупантов", — написала Денисова.

Она констатировала, что такими методами военных действий Россия грубо нарушила нормы Дополнительного протокола в Женевские конвенции о защите жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I) от 8 июня 1977 года. Ограничивая свободу передвижения людей, РФ нарушила и интернациональный пакт о гражданских и политических правах 1966 года, статья 12 которого гарантирует каждому право на свободное передвижение.

"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека России в Украине. Я призываю международных партнеров предоставить оружие для борьбы со страной-агрессором Россией", — подчеркнула омбудсмен.

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