Страх Лукашенко перед войной и ночной обстрел Запорожья: главные новости ночи 2 декабря 2022

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 2 декабря 2022 года:
- Оккупанты ночью обстреляли Запорожье. Читать дальше –>
- Резников заявил, что именно Россия стоит за письмами со взрывчаткой в Испании: "Это вызов всему миру". Читать дальше –>
- США договариваются со странами Ближнего Востока о переброске систем NASAMS в Украину – Politico. Читать дальше –>
- "Летало что-то новое": Ким заинтриговал ударами ВСУ по оккупантам. Читать дальше –>
- Лукашенко пытается избежать прямого вступления в войну против Украины – ISW. Читать дальше –>
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