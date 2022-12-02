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Страх Лукашенко перед войной и ночной обстрел Запорожья: главные новости ночи 2 декабря 2022

Дата публикации
Просмотры
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Страх Лукашенко перед войной и ночной обстрел Запорожья: главные новости ночи 2 декабря 2022

Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 2 декабря 2022 года:

  • Оккупанты ночью обстреляли Запорожье. Читать дальше –>
  • Резников заявил, что именно Россия стоит за письмами со взрывчаткой в Испании: "Это вызов всему миру". Читать дальше –>
  • США договариваются со странами Ближнего Востока о переброске систем NASAMS в Украину – Politico. Читать дальше –>
  • "Летало что-то новое": Ким заинтриговал ударами ВСУ по оккупантам. Читать дальше –>
  • Лукашенко пытается избежать прямого вступления в войну против Украины – ISW. Читать дальше –>

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Дата публикации
Просмотры
6513
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