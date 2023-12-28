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Страх перед мобилизацией можно преодолеть: что для этого нужно – объяснение психолога

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Страх перед мобилизацией можно преодолеть: что для этого нужно – объяснение психолога

Фото: ТСН.ua

Мобилизированные должны понять, что на войне возможно и нужно выживать.

Для того, чтобы преодолеть страх и прийти в ТЦК, нужно, чтобы мобилизация у людей начала ассоциироваться с жизнью, а не со смертью.

Об этом заявила психолог Оксана Зайцева в эфире телеканала "Киев 24"

По ее словам, страх перед мобилизацией зависит от внутреннего порога каждого человека – кто-то боится и демонстрирует это, а кому-то удается свой страх унять.

"Это зависит от того, какой характер у человека, как он переживает это, с кем общается, какое у него окружение и на что настроен человек", — объяснила психолог.

При этом Оксана Зайцева подчеркнула, что "на самом деле человек боится не армии, не того, что нужно идти воевать".

“Человек боится смерти. И это уже плохой знак, потому что, если человек этого боится, преодолеть это, скорее всего, будет не так легко. А вот когда человек поймет, что за этим стоит жизнь, что можно и нужно выживать, нужно побеждать, нужно защищать свою семью и свою страну, тогда будет все гораздо лучше”, — отметила она.

Напомним, в Ровенской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который категорически отказался от мобилизации. На суде он заявил, что готов сесть в тюрьму, лишь бы его не призвали в ВСУ.

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Дата публикации
Просмотры
1272
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