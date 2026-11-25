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Пока Россия круглосуточно продолжает бить по Украине ракетами и дронами, убивая гражданских, уничтожая инфраструктуру, энергетику и жилые дома, США задерживают поставки около 60 перехватчиков к системам Patriot. По информации Financial Times, министр обороны Пит Гегсет до сих пор не дал соответствующего разрешения, хотя закупку этих ракет, часть из которых находится на складах в Европе, уже оплатили европейские союзники через натовский механизм PURL.

Позже Владимир Зеленский уточнил, что речь идет о 48, а не о 60 перехватчиках. И действительно, лично Гегсет задерживает поставки, в то время как Украине просто нечем сбивать российские ракеты, которые уничтожают украинскую энергетику во время зимы. О причинах американцы не сообщают, как и о том, почему скорость использования терминалов Starshield для украинских военных до сих пор ограничена. С политической точки зрения, по словам Зеленского, выглядит все так, будто США придерживаются того же курса, что и Путин, который хочет заставить Украину капитулировать.

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В этом году поставки ракет к системам Patriot из США упали в 3-4 раза. Главная причина — это острый дефицит в самих Соединенных Штатах, которые использовали до 80% своих запасов в войне с Ираном, а производство новых перехватчиков не успевает за спросом. При этом, по словам министра обороны Евгения Хмары, Россия существенно нарастила производство баллистических ракет и теперь производит одну примерно каждые пять часов.

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Очередное падение трех российских крылатых ракет Х-101 в Польше и постоянные атаки на корабли в Черном море еще раз показали необходимость более тесного сотрудничества стран-членов НАТО с Украиной. В частности, создания интегрированной системы ПВО и совместного сбивания российских ракет и дронов. Почему страны-соседи боятся принять это решение? Читайте в материале ТСН.ua.

Американское предупреждение: останетесь без гарантий

В начале полномасштабного российского вторжения мы просили НАТО закрыть небо над Украиной, создав бесполетную зону. Однако тогдашний генсек Альянса Йенс Столтенберг заявлял, что это означало бы развертывание сил блока на земле и в воздухе Украины, а также уничтожение российских самолетов и систем ПВО на территории самой России, что могло бы спровоцировать Россию и привести к полномасштабной войне в Европе.

В 2022 году у Украины не было западных систем ПВО, способных сбивать российские баллистические ракеты, уже не говоря о гиперзвуковых. Первые Patriot мы получили только весной 2023 года. А появление разных видов ударных БПЛА перевернуло театр военных действий, продемонстрировав, что страны-члены НАТО не готовы к новому типу войны. Даже в ходе начавшейся в конце февраля очередной военной операции на Ближнем Востоке США сбивали дешевые ударные иранские БПЛА дорогими ракетами, в том числе перехватчиками Patriot, из-за чего и возник их дефицит.

Долгое время страны-члены не вкладывали деньги и не развивали беспилотную составляющую, а в противоракетной обороне полагались на США. Острый дефицит ракет к ключевым американским системам ПВО, в сочетании с политическим решением администрации Трампа ограничить обмен разведданными с Украиной (в частности, в октябре, когда Украина не получала данные о пусках российской баллистики — Ред.) и скорость работы терминалов Starshield для украинских военных в очередной раз показали, что нельзя спустить. связь.

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Именно поэтому ЕС и НАТО реализуют несколько программ по увеличению количества своих спутников, чтобы уменьшить зависимость от США. Франция, например, призывает к стратегической автономии — инвестировать прежде всего в производство европейского оружия. Администрации Трампа, реализующей политику сокращения американского военного присутствия в Европе, это не нравится. На последней встрече министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе заместитель министра обороны США Элбридж Колби заявил, что американцы «выступают против мер, направленных на устранение американских компаний от конкуренции на европейских рынках».

В то же время, и об этом уже писал ТСН.ua, когда Украина поднимает вопрос о возможности сбивания российских ракет и дронов силами НАТО, по крайней мере, над регионами запада Украины, велись даже разговоры о создании интегрированной системы ПВО Украины и наших ближайших соседей, в Польше, Румынии и других государствах говорят, что проблема именно в позиции США.

«К сожалению, сейчас это невозможно. Если Польша начнет сбивать российские цели над территорией Украины, мы потеряем свои гарантии безопасности», — ответил неофициально на вопрос ТСН.ua известный польский политик из партии Туска, очевидно, имея в виду именно американские гарантии.

Боятся спровоцировать Россию: даже по Черному морю нет решения

То есть сейчас есть два главных препятствия, которые сдерживают наших европейских соседей от принятия решения о сбое российских ракет и дронов над регионами запада Украины: позиция американской администрации и страх, что это спровоцирует Россию на прямой удар по территории стран НАТО.

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В то же время, пять лет полномасштабной войны продемонстрировали, что Россия может продвигать собственные «красные линии», которых так боятся в НАТО. Напомним, как в 2022 году в Кремле угрожали, что удары по российской территории могут привести чуть ли не к ядерному ответу со стороны Москвы. Успешная украинская операция по уничтожению российской нефтепереработки показала, что это просто устрашение. К тому же, интеграция систем ПВО Украины и стран-соседей поможет не только самой Украине, но и Польше, Румынии и другим приобрести практический опыт сбивания враждебных целей.

В среду, 25 ноября, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш публично упрекнул США в отсутствии их реакции на падение трех российских ракет Х-101. По его словам, непонятно, причиной молчания американцев является стремление к миру или нужны им дополнительные подробности. Позже в тот же день Bloomberg написал, что в понедельник, 23 ноября, во время встречи послов стран-членов НАТО в Брюсселе Польша обратилась к союзникам с просьбой изучить возможность сбивания российских ракет над Украиной.

Издание отмечает, что эта идея противоречива, потому что такой шаг может потенциально поставить союзников под угрозу прямой конфронтации с Россией. Однако уже в среду вечером, 25 ноября, заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что в НАТО не поддержали идею Варшавы, хотя соответствующие обсуждения продолжаются несколько месяцев, поэтому Польша готовится ввести бесполетную зону вдоль восточной границы. Хотя, по мнению министра иностранных дел Радослава Сикорского, сбивание российских ракет и дронов над Украиной, летящих на Польшу, было бы самообороной.

С другой стороны, есть еще одна не менее важная проблема — нехватка средств защиты. Даже на складах европейских стран-членов НАТО осталось очень мало перехватчиков к системам Patriot. То же касается и ситуации в Черном море. К примеру, премьер Болгарии Румен Радев, скорее симпатиком России, чем Украины, жалуется на нехватку необходимых возможностей для выявления угроз в Черном море. Однако даже здесь НАТО не может принять решения о создании совместной военной миссии для защиты торгового судоходства или воздушного прикрытия над западной частью Черного моря, несмотря на постоянные атаки на торговые суда, в том числе возле румынского и болгарского побережья.

Дата публикации 18:50, 24.11.26 Количество просмотров 29 Зеленский и Мадяр договорились! А ЕС не пустит россиян в Европу!

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