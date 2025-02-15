Страх Путина, соглашение со США и завершение войны 2025: главное из выступления Зеленского в Мюнхене

Сегодня, 15 февраля, президент Украины Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции безопасности. В частности, речь шла о членстве в НАТО, разговоре Трампа с Путиным и угрозе нового наступления РФ.

Что сказал Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности – читайте в материале ТСН.ua.

Путин не хочет мира

Президент РФ Владимир Путин хочет сесть за стол переговоров не для того, чтобы покончить с войной. По словам президента, диктатор хочет заключить соглашение о прекращении огня, которое сняло бы некоторые международные санкции с России и позволило бы его вооруженным силам перегруппироваться.

"Это действительно то, чего он хочет. Он хочет сделать паузу, подготовиться, потренироваться, снять некоторые санкции из-за прекращения огня", – уточнил Зеленский.

Он добавил, что Путин точно не желает мира. Пока он ведет игру.

"Посмотрите, что Путин хочет сделать сейчас. Это – его игра. Путин хочет переговоры один на один с Америкой. Так же как до войны, когда они встретились в Швейцарии... Далее Путин попытается сделать так, чтобы президент США стоял на Красной площади 9 мая этого года – не как уважаемый лидер, а как реквизит в его спектакле... Нам это ненужно, нам не нужно, нам нужно.

Кроме того, удар России по ЧАЭС 14 февраля свидетельствует о том, что Путин не готовится к концу войны.

"Это был модифицированный беспилотник "Шахед" – российский беспилотник, технологию которого Иран передал России. Его боеголовка несла не менее 50 килограммов взрывчатки", – отметил Зеленский.

Президент также указал на другие признаки неготовности РФ к переговорам с Украиной.

"Россия не готовится к диалогу, почти каждый день направляет сотню или больше "Шахедов". Также осуществляются обычные ракетные атаки, становится больше ударов с воздуха. А еще в этом году планирует создать 15 новых дивизий. Путин может себе это позволить, потому что цены на энергетические ресурсы достаточно высоки", – заявил президент.

Украина не примет соглашение без Украины

Наше государство никогда не примет соглашения, заключаемые без участия страны. Зеленский подчеркнул: если Украину исключают из переговоров "о нашем будущем, то мы проигрываем"

"Украина не будет принимать соглашения, которые заключаются за нашей спиной, без нашего участия. Такое же правило следует применять и до всей Европы. Никаких решений по Украине без Украины, никаких решений по Европе без Европы. Европа должна быть за столом, когда принимаются решения по европейским делам", — добавил Зеленский.

Членство Украины в НАТО

Президент заявил, что ни в коем случае не снимет членство страны в Североатлантическом альянсе со стола переговоров. Как отметил Зеленский, мол, сейчас именно у "российского "фюрера" есть решающее слово – кому быть в НАТО, кому нет". В то же время, украинский лидер добавляет: Путин лжет, он предсказуем и слаб.

"Однако сейчас кажется наиболее влиятельный член НАТО – Путин, потому что его прихоти могут блокировать решения НАТО. Несмотря на тот факт, что именно армия Украины остановила Россию", – отметил украинский президент.

Важность создания Вооруженных сил Европы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о важности создания вооруженных сил Европы.

"Действительно, будем с собой честны. Мы сейчас должны принять во внимание, что Америка может сказать Европе нет. Во многих вопросах, которые представляют нам угрозу. Нам нужна своя армия, армия Европы. Я действительно верю в то, что пришло время для создания вооруженных сил Европы", – заявил глава государства.

Зеленский подчеркнул важность не только финансирования, но и привлечения людей, готовых защищать свои дома.

"И это не труднее, чем противостоять российской агрессии. И это мы уже показываем. Речь идет о том, чтобы увеличить расходы на оборону в процентах от ВВП. Да, для этого нужны средства, но не только средства. Сами только средства не остановят противника, а нужны и люди. Так что это и бюджет, и люди. Это понимание".

Разговор Трампа с Путиным

Президент США Дональд Трамп 12 февраля позвонил по телефону "фюреру" РФ Владимиру Путину, а уже после этого украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Украинский лидер рассказал о своей реакции на это во время Мюнхенской конференции.

На вопрос о том, как относится к тому, что Трамп сначала позвонил по телефону Путину, Зеленский ответил, что не очень этому рад. Впрочем, подчеркнул он, "наибольшая угроза, если первой будет встреча с Путиным".

Предупреждение для европейцев

Глава государства подчеркнул, что Европа и Украина должны быть едины в борьбе против агрессора.

"Это геополитика. Москва растянет вас на куски, если европейцы и мы никак не будем доверять друг другу", – сказал Зеленский.

"Путин не может предложить гарантии безопасности не только потому, что лжец, а потому, что Россия в текущем состоянии нуждается в войне, чтобы власть оставалась на верхушке. Мы должны защитить мир от этого", – добавил президент.

Границы Украины

Россия должна по крайней мере вернуться к территориальным границам перед полномасштабным вторжением в Украину2022 года. По словам Зеленского, американский президент Дональд Трамп может положить конец войне. Более того, Европа поможет, если глава Белого дома им позволит.

"Я думаю, что они должны по меньшей мере вернуться к линии фронта, которая была до полномасштабного вторжения. Иначе ему очень нужна победа, иначе все начнут сравнивать, где был предел за Байдена, а где — за Трампа. Ему нужен успех, нам тоже. Мы ему доверяем. Надеюсь, что он будет на наш".

Перспектива завершения войны 2025 года

Украина стремится и сделает все возможное, чтобы войназакончилась уже в 2025 году.

"Поэтому очень важно в течение месяца подготовить основу гарантий безопасности, чтобы предоставить их президенту США, найти время для совместных встреч, для создания совместного плана, положить его на стол Путину. Президент Трамп сильный, он может это сделать, ввести санкции, как угодно. А после этого мы остановим войну 2025 года, такая цель, таков наш план", – сказал президент.

Зеленский добавил, что "также обязательно важна роль стран Европы, потому что мы говорим о гарантиях безопасности".По его мнению, президент США Дональд Трамп хочет скорейшего окончания войны.

Требования для обеспечения безопасности Украины

Для эффективной защиты Украина нуждается в сильной армии, финансовой поддержке и реальном механизме реагирования на возможное повторное вторжение России.

"Очень трудно удерживать такую длинную границу, поэтому нам нужна армия. НАТО должна быть в Украине, у нас должна быть армия, сравнимая с российской – где-то 1,3-1,5 миллиона военных", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что проблема заключается не только в численности армии, но и ее финансировании. "Нам нужны реальные средства, а сейчас у нас уже большой дефицит в бюджете – около 40 миллиардов долларов", – добавил он.

Что нужно иметь Европе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа должна иметь единый голос, а не десятки разных голосов.

"Некоторые в Европе, возможно, не полностью понимают, что происходит прямо сейчас в Вашингтоне. Однако давайте сфокусироваться сейчас на понимании себя здесь - в Европе. Мы сначала должны усилить Европу. Нужна ли Америке Европа, как рынок? Так нужна, но как союзник Европа, не знаю, нужна ли Америке. Для того чтобы этот ответ был "да" Европе необходимо иметь единый голос, а не десятки разных голосов", – подчеркнул Зеленский.

В то же время, Зеленский отметил, что для США важна сила, ведь "Трамп не любит слабых друзей".

"Трамп не любит слабых друзей, он уважает силу у нас. Возможно, кто-то в Европе не доволен Брюсселем, Однако давайте четко осознаем если не Брюссель, то Москва. Решение за вами", – отметил президент.

Кого боится Путин

По мнению главы Украины, российский "фюрер" Владимир Путин опасается президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Так, хозяин Кремля соглашается на переговоры, потому что боится Трампа.

"Я сказал Трампу, что Путин боится его. И Трамп услышал меня. И теперь Путин это знает тоже", – заявил президент Зеленский

Заметим, что после этих слов украинского лидера в зале поднялись аплодисменты.

Угроза нового наступления

В этом году РФ готовит 15 дивизий, а это 100-150 тысяч человек – для тренировки и усугубления ситуации на Белорусском направлении.

"Это факт. Мы думаем, что они все, или частично будут на территории Беларуси. Это — 100-150 тысяч человек. Это большая группировка. Я не уверен, что она пойдет в наступление на Украину. Но может быть, что оно пойдет как в Украину, так и в Польшу или страны Балтии. Мы не сможем остановить этого безумного просто попросив его об этом", – констатировал президент.

По его словам, если нет гарантий безопасности, существует вероятность того, что Россия может снова напасть на Украину.

"Им это очень выгодно", – подчеркнул Зеленский.

Ожидание переговоров

Первая встреча с президентом России Владимиром Путиным может создать неправильную основу для мирных переговоров. Украине важно согласовать свои действия с Европой и США.

"А потом ко мне. А как вы к этому относитесь? Сначала к Путину, а потом к вам звонят. Ну, я не очень этому рад. И все-таки большая опасность будет в том, если первая встреча будет с Путиным, а вторая с Украиной. И это я тоже отметил президенту Трампу. Мы сперва должны сверить наше видение, и за этим столом тоже. Нам очень важно, чтобы была Европа, потому что мы Европа, мы в Европе", – утверждает Зеленский.

Мы видим свое будущее только в Европейском Союзе, продолжает он, на основе членства. Европа уже многое нам помогла.

"И когда я общаюсь с разными представителями Соединенных Штатов, новой администрации, я очень рад, что они не прекратили свою военную поддержку. И спасибо им за это еще раз. Но когда мы общаемся с ними, то я также осознаю, какую часть поддержки за эти три года предоставила Америка и какую важность предоставила Европа", – сказал лидер Украины.

Опасность выборов во время войны

Наше государство переживает сложные времена, ведь на долю Украины выпали сразу два серьезных вызова – сначала пандемия COVID-19, а затем полномасштабная война с Россией.

"Я фокусируюсь сейчас на выживании нашей страны. Я делаю все, что могу. Я всегда так поступал. Начиная с разных диалогов, как я уже вам отметил. А половина моего президентского срока была ковод, половина президентского срока война с Путиным, против Путина", – сказал он.

По его словам, проведение выборов во время войны опасно, поскольку это может привести к потере контроля над ситуацией.

"Я готов говорить о выборах, но этого категорически не хотят украинцы, потому что боятся, потому что иначе мы потеряем военное положение, наши солдаты вернутся домой, а Путин оккупирует всю нашу территорию. Это произойдет. Поэтому сейчас мы мобилизованы. Сейчас мы – единый организм и, значит, одна страна", – рассказал президент.

По его словам, нынешняя ситуация требует абсолютной сплоченности общества. Украина ведет борьбу за свое существование, и ключевым является спасение людей, территорий и независимости. Любые внутренние разногласия могут только ослабить страну. Те, кто не поддерживает совместную борьбу, могут выбрать другой путь.

Также Зеленский добавил, что вопрос проведения выборов в Украине во время войны поднимается только российским президентом Владимиром Путиным и "некоторыми голосами" в США.

"Но на высоком уровне никто этот вопрос не поднимает, потому что все понимают, что это нарушение закона. А главное – возможностей нет и вы понимаете, почему (поскольку идет война – ред)", – отметил президент.

Почему Украина не подписала соглашение с США о полезных ископаемых

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не разрешил украинским министрам подписать соглашение с США относительно полезных ископаемых, поскольку документ не учитывает интересы Украины.

"Соглашение подписывается на уровне министров, но я, как президент, оказываю влияние на качество этого документа. Поэтому я не дал министрам подписать соглашение, ведь оно не готово и не защищает наши интересы", – пояснил Зеленский.

По его словам, документ должен быть выписан юридически правильно и четко определять инвестиционные обязательства.

"Мы говорим об инвестициях в Украину, и важно, чтобы все было оформлено корректно. Если соглашение связано с гарантиями безопасности, оно должно быть понятным", — добавил президент.

Ранее Зеленский оценил инициативу по контрактам для 18-24-летних. По его мнению, это верный шаг со стороны Украины.

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