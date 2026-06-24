Страх Путина стал реальностью: как Украина превратилась в военный кошмар Кремля

Как Украина превратилась в военный кошмар РФ / © Associated Press

Реклама

Не зря говорят: «Бойся своих желаний», ведь российский диктатор Владимир Путин смог собственными руками реализовать свой величайший страх — спровоцировать создание сильной страны с технологичной армией, которую он теперь не может преодолеть. Демилитаризация пошла не по его плану.

Об этом пишет Atlantic Council.

Демилитаризации не произошло: Путин спровоцировал то, чего больше всего боялся

Война России против Украины продолжается без видимых признаков быстрого завершения, но в последние месяцы восприятие этого конфликта в мире претерпело кардинальные и очевидные изменения. Если раньше Украину призывали сдаться, согласиться на территориальные уступки или могли позволить себе публично унижать, теперь мир видит, какие удары наносят Силы обороны по Москве.

Реклама

С начала 2026 года тональность международного сообщества резко изменилась. Все больше аналитиков констатируют, что инициатива перешла в руки Украины, а некоторые даже прогнозируют Украине победу.

Этот сдвиг в общественных настроениях не является следствием какого-то одного события. Он отражает осознание странами мира того, что Украина выйдет из полномасштабной войны с РФ сильным военным государством, ведь демонстрирует силу и технологичность, а также перенесение войны на территорию врага.

Международное сообщество довольно медленно признавало эволюцию Украины от военной периферии до регионального лидера. Этот путь начался более 12 лет назад.

Все это время украинское войско трансформировалось: от небольшого количества боеспособных военных и спасения страны добровольцами во время оккупации Крыма до масштабных реформ по стандартам НАТО и развертывания мощных сил после полномасштабного вторжения в 2022 году.

Реклама

«Четыре года спустя украинская армия является мировым лидером в войне с использованием дронов. Украинские компании и их коллеги разработали дроны, способные доминировать на поле боя, получать преимущество в битве за Черное море и поражать важные цели за тысячи километров внутри России. Украинские подразделения неоднократно ставили своих коллег в НАТО в неловкое положение во время военных учений, раскрывая пропасть в тактической и технической осведомленности, возникшей с 2022 года», — пишет журналист Питер Диккинсон.

В последние месяцы новый статус Украины как сильной военной страны наконец начали фиксировать на международной арене. Важную роль в этом сыграла гибкая дипломатическая миссия Киева со странами Персидского залива весной 2026, где предложение Зеленского помочь с противодействием иранским дронам заставило многих пересмотреть устаревшее восприятие Украины.

Сейчас страны НАТО занимают место в очереди, чтобы получить опыт украинских инструкторов по ведению воздушной войны и стремятся запускать совместные предприятия по производству беспилотников.

Главный просчет Путина

Для России эти новости катастрофические. Начиная полномасштабное вторжение в феврале 2022 года Владимир Путин назвал «демилитаризацию» Украины одной из двух главных целей войны.

Реклама

Сегодня мы можем видеть, что Путин, очевидно, потерпел фиаско. Вместо разоружения, российская агрессия невольно создала до зубов вооруженное государство.

Теперь Путин оказался в собственноручно созданной ловушке, ведь компромиссный мир на текущих условиях будет означать для него признание постоянного присутствия вооруженной Украины рядом. А продолжение войны чревато дальнейшим стремительным наращиванием военных возможностей Украины и ростом опасности для РФ.

Для Европы усиление страны, расположенной рядом с РФ, которая занимается ее сдерживанием, — незаменимый актив. Европейские лидеры вряд ли оставят Киев без помощи, а наоборот, мотивированы усиливать поддержку и ускорять интеграцию страны в общеевропейскую безопасность.

Это те страхи Путина, которые начали сбываться.

Реклама

Война в Украине: последние новости

Напомним, что украинская разведка получила секретные внутренние документы РФ с реальной оценкой эффективности дальнобойных ударов ВСУ. Из-за успешных атак Сил обороны российское руководство отдало приказ экстренно переместить системы ПВО из других регионов и временно оккупированных территорий для защиты только двух ключевых периметров — Москвы и Керченского моста.

Среди наиболее значимых последних достижений ГУР — уничтожение более 60 тысяч тонн боеприпасов на арсенале Балтийского флота под Петербургом, а также точные удары по предприятиям, производящим радиоэлектронику и критические компоненты для армии РФ.

В результате во многих российских регионах уже возник дефицит топлива и ограничения на бензин. В то же время, Кремль пытается приуменьшить влияние этих атак, чтобы успокоить общество и скрыть беспомощность своей ПВО.

Учитывая затягивание Россией войны и отказ от дипломатических предложений, Украина уже готовит новые справедливые ответные шаги. Президент Владимир Зеленский заслушал отдельный доклад о состоянии российского производства ракет и стратегической авиации, а затем сообщил, что до россиян должно дойти понимание настоящих причин войны.

Реклама

Новости партнеров