Страховой стаж: какие периоды не включают после 2004 года

© Credits

Реклама

Каждый год в Украине растет количество лет страхового стажа для того, чтобы выйти на пенсию по возрасту. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, какие годы не относят к страховому стажу.

Страховой стаж — это тот период, в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не менее минимального страхового взноса.

Начиная с 1 января 2004 года, в страховой стаж ПФУ относит только месяцы, за которые уплачены страховые взносы.

Реклама

С 2004 года данные об этих взносах вносятся в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования. Вся информация о работнике содержится в настоящем Реестре, поэтому подтверждение стажа происходит на его основе.

Если человек имеет периоды работы до 2004 года, тогда понятия «страховой стаж» еще не было, но был трудовой стаж. В ПФУ добавили, что он тоже учитывается в общем страховом стаже при выходе человека на пенсию.

«Основным документом, подтверждающим стаж, приобретенный до 2004 года, является трудовая книжка. Если она отсутствует, лицо должно представить другие документы, удостоверяющие его работу, например, справки с предприятий, где работало», — говорится в сообщении.

Какие периоды не входят в страховой стаж после 2004 года:

работу до 2004 года без соответствующей записи в трудовой книжке или других документов, подтверждающих ее

деятельность по гражданско-правовым договорам до 2016 года, когда взносы не уплачивались

обучение в колледжах, техникумах, университетах после 2004 года

обучение в учебных заведениях после 2004 года могут отнести к страховому стажу, если человек уплатит страховые взносы на условиях добровольного участия в пенсионном страховании

время ухода за ребенком до достижения им трех лет учитывают в страховой стаж после 2004 года. Равно как и периоды, когда человек состоял на учете в центре занятости и получал пособие по безработице

Раньше мы писали о том, как докупить стаж для пенсии. Больше об этом читайте в новости.